Big boy: “Vamos a romperla en Back to the 90’s”

Big boy es una de las estrellas urbanas que estará en Back to the 90’s (Tomada de Instagram)

Han pasado 27 años desde que en 1996, Big Boy rapeó por primera vez “Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, ‘girl’. Mis ojos lloran por ti”.

Esta icónica canción, que aún en la actualidad estremece a más de uno, hace recordar a cualquiera la década de los 90, es por eso que en la segunda edición de Back to the 90′s, podrá no solo recordarla, tendrá la oportunidad de cantarla junto al cantante Big Boy.

Gustavo Roy Díaz, es una de las estrellas de la música urbana que se encargará de que usted recuerde este gran éxito durante el festival, que se llevará a cabo el 9 de diciembre, a las 11 a. m., en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva.

En La Teja conversamos con él para saber cómo se prepara para su llegada al país.

“Me siento contentísimo, siempre que voy me siento muy feliz con el público y con la gente que me recibe y muy emocionado de llevarles mi show”, contó.

Este artista puertoriqueño sabe que en nuestro país no falta en el karaoke esta canción y que los ticos la cantamos aunque nos quedemos sin aire.

“Por supuesto que vamos a cantar Mis ojos lloran por ti, la chica de la voz sensual, pase lo que pase, hasta cantaré hot que es un tema que saqué el año pasado, vamos a vacilar”, expresó.

Back to the 90’s se llevará a cabo el 9 de diciembre en Parque Viva (Tomada de Instagram)

En el festival Big Boy, junto a otros artistas de la vieja escuela, entre ellos Los Rabanes, Latin Fresh, Jimmy Bad Boy, Comando Tiburón, Huey Dunbar, exmiembro de DLG, Magic Juan y Jossy ex de La Factoría se encargarán de llevarle a los asistentes de este evento, las canciones que han pasado de generación en generación.

“Para mí es maravilloso pertenecer a la vieja escuela y compartir el escenario con grandes exponentes que en los 90 fueron los artistas del momento y ahora son referentes, el público tiene que estar presente para que se lo disfrute”, dijo.

Además, en el evento el artista nacional Tapón será homenajeado, tras sus 25 años de carrera musical.

Lo bueno es que todavía quedan entradas disponibles a la venta en Eticket, algunas tienen un costo que va desde los ₡41.500 hasta los ₡71.500.

LEA MÁS: Mándese valiente y salte en paracaídas muy cerquita del Volcán Arenal

Back to the 90′s es la respuesta al público de los años 90 que recordará cantando y disfrutando de estos artistas, por lo que el festival promete ser una experiencia inolvidable.

Según el boricua, quienes se gozaron la época, no deberían dejar pasar este evento, “los invito a que no se lo pierdan este festival, va estar ¡uf! a matar, vamos a romper durísimo en el escenario, se lo van a disfrutar”, aseguró.