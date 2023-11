Cancelan concierto de Kim Hyung Joong en Costa Rica: Esto dijo el artista

El concierto del ídolo surcoreano Kim Hyung Joon, que estaba programado para este viernes 17 de noviembre en Parque Viva, fue cancelado.

Así lo confirmó Studio PAV LATAM, la productora a cargo del espectáculo de K-Pop. Las razones que dan los organizadores son “temas logísticos y motivos de fuerza mayor”, que impedirían ejecutar un “evento de calidad”.

En sus redes sociales, el propio artista dio su propia versión sobre lo sucedido y lamentó que su visita al país no se concretara. Según Kim, la cancelación del montaje -que pertenece a su gira Rising Impact World Tour-, se canceló por “problemas con el permiso de actuación por parte del promotor local”.

“Prometo regresar a Costa Rica tan pronto como me sea posible (...). En lugar de desanimarme por este contratiempo, estoy decidido a verlo como una oportunidad para la esperanza y el progreso, considerándolo como una oportunidad para avanzar”, expresó.

El ídolo del K-Pop Kim Hyun Joong de 37 años, iba a traer su gira 'Rising Impact World Tour'.

Las personas que compraron su boleto antes del 15 de noviembre recibirán un reembolso total por el monto de su compra. Este plan comenzará a ejecutarse el próximo lunes 20 de noviembre.

Según la organizadora, el equipo de Passline, la plataforma digital en donde se compraban los tiquetes, procesará la devolución de manera automática a cada transacción. Por ello, el monto se devolverá a la misma tarjeta utilizada en la compra.

Los consumidores no deben de realizar ninguna gestión adicional al proceso y serán notificados del reembolso al correo electrónico que registraron cuando adquirieron su boleto.

En caso de tener consultas al respecto, la productora facilitó la mensajería de WhatsApp al número telefónico 6040-7277 para atender al público.

Música de Kim Hyung Joong

Kim Hyung Joong es un cantante surcoreano que debutó como líder y vocalista del grupo SS501, en el 2005. Desde entonces, se convirtió en una figura importante de la industria del entretenimiento.

Tras el éxito musical con su agrupación, decidió emprender su carrera en solitario. Hasta el momento, ha lanzado aclamados álbumes como Break Down, LUCKY y ROUND 3.

A la vez, Hyung Joon incursionó en la televisión y ganó popularidad al participar en los programas We Got Married y Boys Over Flowers.

Este talento actoral también lo llevó a protagonizar los dramas surcoreanos Playful Kiss y When Time Stopped.

Su gira Rising Impact World Tour arrancó en Latinoamérica el pasado 3 de noviembre, en Chile. Contando a Costa Rica, el cantante tenía 11 paradas programadas en la región.