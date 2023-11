¡Vuelve Alborosie! Italiano dará concierto de reggae en diciembre

Los amantes del reggae tendrán una cita con Alborosie, quien regresará a Costa Rica para cautivar a su audiencia con éxitos como Kingstown Town, Herbalist, Blessings, Still Blazing, Rastafari Anthem y No Cocaine.

El concierto del italiano será el sábado 16 de diciembre en el Club Pepper, ubicado en Zapote, con el foco puesto en su más reciente disco Destiny.

Además, la agrupación nacional que lo acompañará será Un Rojo Reggae Band, la cual está trabajando en nueva música para presentar en el show.

El italiano, que reside en Jamaica, se presentará una vez más en suelo tico. Anteriormente, ha dado varias presentaciones en el Club Pepper y en distintas partes del país.

Los tiquetes para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través del sitio web de One Ticket. Eso sí, las dos localidades (general y preferencial) se venderán a lo largo de tres fases, en las cuales los precios irán aumentando conforme se acerque la fecha.

La primera etapa estará disponible hasta hoy, miércoles 15 de noviembre, o hasta agotar existencias. En esta preventa, el tiquete general tiene un valor de ¢22.000 y el boleto preferencial cuesta ¢29.000; ambos precios incluyen los cargos por servicio.

La segunda fase arrancará una vez que se termine la primera, y estará activa hasta el 1.° de diciembre o agotar existencias. En esta etapa, los precios serán ¢24.000 para la sección general y ¢31.000 para preferencial.

Finalmente, el día del concierto, el 16 de diciembre, las entradas costarán ¢26.000 para general y ¢33.000 para preferencial.

Alborosie se ha posicionado como uno de los artistas de reggae más prominentes en este género musical. Hasta la fecha, ha lanzado 14 álbumes, entre ellos Escape from Babylon, Soul Pirate, Freedom & Fyah.

Su última producción Destiny cuenta con 14 canciones e incluye múltiples colaboraciones con artistas internacionales. Algunas de ellas son Over my Shoulders con Buju Banton, Nah Sello Out con Kalaba Pyramid y Royal Trone con Ezhel.