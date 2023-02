Super Bowl 2023: Esto es lo que se sabe del show que Rihanna presentará en el medio tiempo

Ya está todo listo para la edición número 57 del Super Bowl, la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL), que enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.

El enfrentamiento, que es el más importante del fútbol americano, se llevará a cabo este domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

El partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles empezará a las 5:30 p. m., hora de Costa Rica. El primer club regresa a la final luego de cuatro años, cuando se llevó la victoria en el 2019. Mientras que el segundo equipo clasificó tras derrotar a los San Francisco 49ers.

Este será el regreso de la cantante Rihanna a los escenarios, tras su embarazo. (Foto/Foto tomada de Facebook)

Como ha sido tradicionalmente, además del juego, lo más esperado del Super Bowl es el espectáculo del medio tiempo, que este año estará a cargo de Rihanna.

Si bien hasta ahora se sabe poco del siempre esperado espectáculo que presentará la diva de Barbados, sí hay algunas pistas sobre el show, que generalmente dura entre 10 y 15 minutos. La revista especializada Time publicó “sus predicciones” para este regreso al escenario de la intérprete de Diamond.

Super Bowl 2023: ¿Cuándo y cómo ver el evento en vivo?

Según la revista, el show de la cantante de 34 años contaría con éxitos como Only Girl, Work, Bitch Better Have My Money, Needed Me, Rude Boy y S&M.

Acerca de quién o quiénes serán los invitados de la intérprete de Umbrella, otra de las grandes interrogantes cada año con cada espectáculo, la revista vaticina que serían A$AP Rocky y Calvin Harris.

“El primero, su novio de mucho tiempo y el padre de su bebé, aparece en el remix de la canción favorita del público de 2011, Cockiness en la que los dos ofrecen una actuación enérgica y sensual. Harris tiene dos canciones de gran éxito con Rihanna, We Found Love y This is What You Came For, las cuales tiene una alta probabilidad de interpretar”, detalla Time.

Aunque la publicación también apuesta por Drake o Jay-Z. Su predicción no está muy lejos de la de New York Post.

“Probablemente Jay-Z hará una aparición como estrella invitada en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Rihanna (...). Y ¿qué tal A$AP Rocky? Los dos recientemente tuvieron un bebé juntos, y esto sería una sensación maravillosa, un buen momento para todos”, escribió el medio estadounidense.

A$AP Rocky es una de las estrellas que se especula que estará como invitada de Rihanna. El rapero es la pareja de la cantante. (ISABEL INFANTES/AFP)

Sin embargo, Billboard se inclina por el rapero norteamericano T.I., con quien Rihanna canta el tema Live Your Life.

Incluso, la revista le preguntó directamente al artista si sería parte del show del medio tiempo. “No confirmaré ni negaré ninguna aparición. Es una oportunidad increíble. Fue increíble tener la oportunidad de trabajar con una figura tan icónica y un espíritu tan hermoso. Veremos que pasa”, dijo el rapero a Billboard.

Un regreso esperado Copiado!

Este es un show particularmente especial pues es el espectáculo más grande en el que estará la diva pop desde que dio a luz a su bebé en mayo del 2022.

Llama la atención el hecho de que Rihanna haya elegido el Super Bowl para regresar, pues años atrás había rechazado actuar en el medio tiempo en solidaridad con el mariscal Colin Kaepernick, quien en el 2016, se arrodilló cuando sonó el himno nacional protestando contra la injusticia racial en Estados Unidos.

Posterior a ese hecho, Kaepernick quedó fuera de los San Francisco 49ers y, tiempo después, dijo que lo habían censurado por sus protestas.

“No podría atreverme a hacer eso. Simplemente no podía ser una vendida. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a ir y servirles de ninguna manera”, había dicho en entrevista con Vogue en el 2019.

Sin embargo, ahora la también empresaria piensa diferente y considera que actuar en el Super Bowl es la mejor oportunidad para regresar a los escenarios.

“Si voy a dejar a mi bebé, voy a dejar a mi bebé por algo especial. Estaba dispuesta a hacerlo. Era ahora o nunca para mí”, le explicó a The Associated Press.

¿Dónde verlo? Copiado!

No hay certeza de a qué hora será el espectáculo de Rihanna pues todo dependerá de las incidencias del partido.

Lo cierto es que se podrá seguir a través de los canales de televisión por cable FOX y ESPN.