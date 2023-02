Super Bowl 2023: ¿Cuándo y cómo ver el evento en vivo?

La temporada de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL, por sus siglas en inglés) llega a su fin este próximo domingo 12 de febrero y sabremos al gran ganador del competitivo torneo. Pero el Super Bowl 2023 implica aún más presentaciones como el show del medio tiempo; por ello, nadie desea perderse el espectáculo que, esta vez, podrá ser seguido también a través de servicios de streaming.

La final del Super Bowl es la ocasión perfecta para que todos los fanáticos del fútbol disfruten de su deporte favorito. Conozca todos los detalles sobre el gran evento en esta nota.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

Fecha y hora del Super Bowl 2023 Copiado!

El Super Bowl LVII se llevará a cabo este domingo 12 de febrero en State Farm Stadium de Glendale, en el estado de Arizona (Estados Unidos). El inicio del partido está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este), lo cual se traduce a las 5:30 p. m. en Costa Rica.

¿Dónde ver el Super Bowl 2023 en streaming? Copiado!

Esta nueva edición del Super Bowl estará disponible para los suscriptores de cable a través del canal FOX. Para aquellos que no cuenten con este servicio, la final de fútbol también será transmitida por diversos servicios de streaming en Estados Unidos.

El primero de ellos es Sling TV, el servicio más económico que, para nuevos suscriptores, ofrece un 50% de descuento en el primer mes de cualquier paquete ofrecido. En caso desee acceder solo al canal FOX, el Sling Azul tiene un valor de $20 por el primer mes, después valdrá $40 mensuales. En tanto, el Sling Naranja & Azul tiene un costo de $27.50 (posteriormente $55 al mes) e incluye más canales como ESPN, ESPN2 y ESPN3.

En segundo lugar, se ubica la plataforma Hulu + Live TV con un valor de $70 mensuales. Esta suscripción te otorga el acceso a todas las plataformas que transmiten los juegos de la NFL 2023; a excepción de Prime Video, que debe adquirirse adicionalmente.

En tercer lugar, está el servicio de streaming FuboTV enfocado en la transmisión de deportes. A través de esta plataforma puedes acceder a todos los juegos de la liga y también la gran final con canales como CBS, FOX, NBC, ESPN, NFL Network y NFL RedZone, entre otros. El costo para adquirirlo es de 70 dólares mensuales.

¿Quiénes compiten en el Super Bowl 2023? Copiado!

Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles serán los equipos de fútbol protagonistas del Super Bowl LVII que se llevará a cabo este domingo. El primer club regresará a la final por primera vez en cuatro años, después de llevarse la victoria en el 2019. Mientras que, por su lado, el segundo equipo clasificó tras derrotar a los San Francisco 49ers.

Este evento también marcará la primera vez que dos hermanos se enfrentarán en un Super Bowl: Travis Kelce de los Kansas City Chiefs y Jason Kelce por los Philadelphia Eagles.

¿Quién se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023? Copiado!

En setiembre del 2022, la organización del Super Bowl 2023 anunció que Rihanna sería la artista encargada del medio tiempo para esta nueva edición en el State Farm Stadium de Glendale. La estrella del pop internacional encabezará el show presentado por Apple Music con la colaboración de NFL.

Para este espectáculo, la ganadora del ansiado premio Grammy —otorgado por la Academia de la Grabación— tendría (según una fuente de The U.S. Sun) un setlist de canciones “bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse”. Es así que se espera que sencillos como Umbrella, We Found Love, Needed Me y Diamonds se escuchen en el show.

Rihanna se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl

