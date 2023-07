Premios Emmy 2023: ¿cuáles son los nominados y dónde ver las series en ‘streaming’?

Los Premios Emmy 2023 empiezan a cocinarse con el anuncio que la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS) ha realizado este 12 de julio, con miras a la 75º edición de estos galardones.

La ceremonia, que estaba prevista para celebrarse el 18 de setiembre, ahora tiene su fecha en el aire debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que se manifiestan en busca de mejores pagos. Aún así, eso no ha detenido a la academia para dar a conocer quiénes podrían llevarse las codiciadas estatuillas.

Tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey están nominados por sus roles protagónicos en 'The Last of Us'. Foto: HBO

Succession, tal como se preveía, es una de las favoritas para llevarse la mayor cantidad de premios a casa. La serie de HBO ha conseguido colocar a tres protagonistas (Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin) en la categoría de mejor actor. Todo un logro.

De hecho esta producción ha sido la serie más nominada con 27 candidaturas, seguida por The Last of Us con 24 y The White Lotus con 23.

'Better Call Saul' finalizó su emisión el año pasado con un gran cierre, dejando la mesa servida para llevarse premios y conmemorar su legado. Foto: AMC

Si quiere enrumbarse a una maratón previo a la entrega de los premios, le damos una breve guía sobre dónde ver los títulos que están nominados en las distintas categorías. A continuación, le ofrecemos las plataformas de streaming donde están disponibles estas producciones.

Mejor serie de drama Copiado!

Andor: Disponible en Disney Plus.

Disponible en Disney Plus. Better Call Saul : Disponible en Netflix.

: Disponible en Netflix. The Crown: Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix. House of the Dragon: Disponible en HBO Max.

Disponible en HBO Max. The Last of Us : Disponible en HBO Max.

: Disponible en HBO Max. Succession : Disponible en HBO Max.

: Disponible en HBO Max. The White Lotus: Disponible en HBO Max.

Disponible en HBO Max. Yellowjackets: Disponible en Paramount Plus.

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary : Disponible en Star Plus.

: Disponible en Star Plus. Barry: Disponible en HBO Max.

Disponible en HBO Max. The Bear: Disponible en Star Plus.

Disponible en Star Plus. Jury Duty: Disponible en Amazon Prime Video.

Disponible en Amazon Prime Video. The Marvelous Mrs. Maisel : Disponible en Amazon Prime Video.

: Disponible en Amazon Prime Video. Ted Lasso : Disponible en Apple TV+

: Disponible en Apple TV+ Only Murders in the Building: Disponible en Star Plus.

Disponible en Star Plus. Wednesday: Disponible en Netflix.

La comedia Ted Lasso ha sido uno de los títulos más exitosos en la plataforma de Apple TV, gracias a su mezcla de drama y comedia .Foto: AppleTV (Apple TV+)

Mejor miniserie o serie antológica

Beef: Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix. Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story: Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix. Daisy Jones & the Six: Disponible en Amazon Prime Video.

Disponible en Amazon Prime Video. Fleishman Is in Trouble : Disponible en Star Plus.

: Disponible en Star Plus. Obi-Wan Kenobi: Disponible en Disney+.

Mejor actor de drama

Jeff Bridges ( The Old Man ): Disponible en Star Plus.

): Disponible en Star Plus. Brian Cox ( Succession ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Kieran Culkin ( Succession ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Bob Odenkirk ( Better Call Saul ): Disponible en Netflix.

): Disponible en Netflix. Pedro Pascal ( The Last of Us ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Jeremy Strong (Succession): Disponible en HBO Max.

Mejor actriz de drama

Sharon Horgan ( Bad Sisters ): Disponible en Apple TV+.

): Disponible en Apple TV+. Melanie Lynskey ( Yellowjackets ): Disponible en Paramount Plus.

): Disponible en Paramount Plus. Elisabeth Moss ( The Handmaid’s Tale ): Disponible en Star Plus y Paramount Plus.

): Disponible en Star Plus y Paramount Plus. Bella Ramsey ( The Last of Us ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Sarah Snook ( Succession ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Keri Russell (The Diplomat): Disponible en Netflix.

Mejor actor de comedia

Bill Hader ( Barry ): Disponible en HBO Max.

): Disponible en HBO Max. Martin Short ( Only Murders in the Building ): Disponible en Star Plus.

): Disponible en Star Plus. Jason Segel ( Shrinking ): Disponible en Apple TV+.

): Disponible en Apple TV+. Jason Sudeikis ( Ted Lasso ): Disponible en Apple TV+.

): Disponible en Apple TV+. Jeremy Allen White (The Bear): Disponible en Star Plus.

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate ( Dead to Me): Disponible en Netflix.

Disponible en Netflix. Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs. Maisel ): Disponible en Amazon Prime Video.

): Disponible en Amazon Prime Video. Quinta Brunson ( Abbott Elementary ): Disponible en Star Plus.

): Disponible en Star Plus. Jenna Ortega ( Wednesday ): Disponible en Netflix.

): Disponible en Netflix. Natasha Lyonne (Poker Face): No disponible en Latinoamérica.

Jenna Ortega protagonizó 'Merlina' ('Wednesday'), uno de los grandes estrenos del 2022. Foto: Netflix (Netflix)

Mejor actor en miniserie

Taron Egerton ( Black Bird ): Disponible en Apple TV+.

): Disponible en Apple TV+. Kumail Nanjiani ( Welcome ): Disponible en Apple TV+.

): Disponible en Apple TV+. Evan Peters ( Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story ): Disponible en Netflix.

): Disponible en Netflix. Daniel Radcliffe ( Weird: The Al Yankovic Story ): No disponible en Latinoamérica.

): No disponible en Latinoamérica. Michael Shannon ( George & Tammy ): Disponible en Paramount Plus.

): Disponible en Paramount Plus. Steven Yeun (Beef): Disponible en Netflix.

Mejor actriz en miniserie