‘The Last of Us’ llega a HBO: el hito del videojuego tratará de repetirse en la tevé

Era el 2013. La imagen de una pequeña chica cargando un rifle en un póster teñido de gris empezó a esparcirse en todo el mundo como la gran novedad para la consola PlayStation 3.

Muchos se intrigaron en aquella postal que parecía más bien el anticipo de una película que un videojuego. Muchos —incluido quien escribe estas líneas— se vieron tentados a entrar, sin temores, en el mundo del gaming con tal de descubrir de qué trataba la historia.

La semilla que se plantó hace diez años creció más allá de lo esperado: la cultura de los videojuegos explotó en la última década y The Last of Us se convirtió en uno de los estandartes de ese crecimiento, con una historia emotiva, una jugabilidad única y un acabado visual hiperrealista e inédito para su momento y que rápidamente se convertiría en referente.

Una década después de su lanzamiento, The Last of Us aterriza en la tevé con grandes expectativas, pero con el superlativo reto de hacer una adaptación digna que no se quede en un simple “copy-paste” de lo visto en la consola.

'The Last of Us' llega a la tevé con grandes expectativas y exigencias de los fans del videojuego que la inspira. Foto: HBO

Comenzar por lo básico Copiado!

La historia de The Last of Us se ubica en un mundo posapocalíptico debido a la explosión de un virus mortal, originado por un hongo llamado Cordyceps Unilateralis. El brote de este virus ocurre mediante la misma naturaleza, pues no fue algo creado en un laboratorio.

La pandemia explota y el mundo queda en trizas: hay mutantes en todo el planeta, pero aún se encuentran sobrevivientes dispersos por regiones, entre ellos Joel, el protagonista de la historia.

'The Last Of Us' se desarrolla en un futuro poco esperanzador, después de que un virus casi extinguiera la humanidad. Foto: HBO.

Para sobrevivir en esta triste realidad, Joel realiza encargos de contrabando junto a su amiga Tess, como forma de conseguir alimento. Ambos son asignados a una tarea que les pide el culto de los Fireflies, una organización de milicias rebeldes que busca la cura del virus.

La misión es concreta: Joel y Tess deben llevar a Ellie, huérfana de 14 años, fuera de los muros de la ciudad hasta el cuartel general de la organización ya mencionada.

El problema con la misión es que, además de tener que cuidar de una niña, Joel y Tess tendrán que luchar en contra de los peligros en este mundo apocalíptico; grupos armados con cero tolerancia hacia cualquier sospechoso y un sinfín de mutantes.

En la imagen de arriba se ve al personaje de Joel del videojuego; abajo Pedro Pascal lo encarna. Foto: HBO

Del videojuego a la carne y el hueso Copiado!

Neil Druckmann, creador del videojuego, es parte de la producción ejecutiva de la serie. Cuando se supo que se integraría al equipo de HBO, la noticia hizo que todos los fans se animaran en torno a esta adaptación.

Inclusive, fue el propio Druckmann quien dio su criterio para la elección de los actores que dieran vida a los protagonistas.

En febrero del 2022 se confirmó que el popular actor Pedro Pascal daría vida a Joel, mientras que el papel de Ellie lo tendría la joven actriz Bella Ramsey.

Pedro Pascal, quien tiene cierto parecido físico al personaje del videojuego, es reconocido por su desempeño en series como Narcos (2015-2017), Game of Thrones (2011-2019) y The Mandalorian (2019-2021).

Bella Ramsey fue compañera suya en Game of Thrones y también apareció en la segunda temporada de His Dark Materials (2019-2022), ambas producciones de HBO.

Aún con la supervisión de Druckmann, los temores en torno a la adaptación no escasean. La razón es simple: al cine y a la televisión le ha costado muchísimo trasladar con acierto títulos de videojuegos a su formato.

Este fue el primer vistazo que tuvimos de la serie de 'The Last of Us', inspirada en el juego de la desarrolladora Naughty Dog. Foto: HBO

El hecho de que los videojuegos requieran interacción ha dificultado ese tipo de adaptaciones.

El último título en defraudar fue Uncharted (2022), película inspirada en el videojuego del mismo nombre. Aquella cinta, a pesar de su alto presupuesto y contar con Tom Holland como estrella, dejó insatisfechos tanto a la crítica como a los fans de esa saga de aventuras.

Para Druckmann, con The Last of Us será diferente. A Variety le dijo que la serie estaba cambiando algunas secuencias de acción intensas del juego para centrarse en el drama de los personajes.

De hecho, Druckmann dijo que la serie adoptó un enfoque de adaptación opuesto al de la película Uncharted (2022). Mientras que Uncharted contaba una nueva historia inspirada en el videojuego, The Last of Us será una adaptación directa con “desviaciones menores” que, según Druckmann, permitiría libertades creativas como cambiar las perspectivas de los eventos según los personajes.

Para el portal de entretenimiento Vandal, las palabras de Druckmann no fueron vacías. Esta semana tuvieron acceso previo a toda la serie y, para el redactor Alberto González, la adaptación es excelente.

“La serie hace suya la trama del título original, expandiéndola, completándola y mejorándola en muchos de sus tramos, así como siguiéndola -cuando toca- con una fidelidad casi sagrada. Druckmann ya nos había confirmado que únicamente iban a desviarse de la historia contada en el videojuego cuando estuviera justificado y así ha sido. The Last of Us es una traslación excelente, sí, pero también goza de sentido y vida propia, transmitiéndonos la sensación de que no sobra ni falta nada”, se lee en la reseña.

Textos similares se encuentran en otros medios como Fotogramas, CNN En Español, DiezMinutos, Hipertextual y Hobby Consolas. En la de menos, The Last of Us podrá ser una valiosa excepción a la regla.