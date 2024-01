¡Por el poder de Grayskull! Vuelven He-Man y Skeletor a Netflix (con William Shatner)

Defender a Eternia: esa es la consigna de Masters of the Universe: Revolution, la segunda temporada de la serie de animación de Netflix que retomó en el 2021 la clásica historia de las caricaturas ochenteras y los juguetes de Mattel basados en el musculoso He-Man, el malvado Skeletor y todos sus particulares aliados y adversarios.

Este jueves 25 de enero la plataforma de streaming estrenará los nuevos episodios de la producción, un momento que los fans han esperado con ansias.

Estos nuevos capítulos son la seguidilla de Masters of the Universe: Revelation, la serie ideada por el cineasta Kevin Smith que siguió con la trama que había quedado inconclusa en las caricaturas de los años 80. Sin embargo, el protagonismo en esa ocasión recayó en Teela, la capitana de la guardia real de Eternia, y no en He-Man (o su alter ego, el príncipe Adam).

Ahora en Revolution, el público seguirá las luchas de Teela y He-Man para salvar el corazón de Eternia de las fuerzas siniestras de Skeletor, según la descripción de Netflix sobre el programa.

En 'Master of the Universe: Revolution', He-Man tendrá que tomar una gran decisión. (Netflix)

En la nueva trama, Adam se enfrenta al dilema de aceptar el trono y continuar el legado de su padre, el rey Randor, o aferrarse a la Espada de Poder para seguir como campeón de Eternia. Netflix continuó: “Mientras tanto, el recién mecanizado Skeletor, armado con el poder de Placa Base, ataca el corazón de Eternia”.

Además, Teela y He-Man tratan de proteger su reino del regreso de un enemigo muy importante: Hordak, el líder de la Horda y uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de MOTU.

“La batalla resume todos los temas de Masters of the Universe: magia versus tecnología, bien versus mal, autoempoderamiento versus deber hacia los demás. Está todo ahí en cada golpe”, había dicho Rob David, productor ejecutivo y vicepresidente de Mattel.

La serie presentará 10 capítulos y fue producida por Smith y Powerhouse Animation Studios. El elenco principal de voces está formado en esta ocasión por Melissa Benoist, quien asume el papel de Teela (sustituyendo a Sarah Michelle Gellar), Chris Wood (He-Man), Mark Hamill (Skeletor) y la incorporación del legendario actor William Shatner en un personaje que aún no ha sido revelado.

“Cuando Kevin, Rob y yo soñábamos con quién podría interpretar ese papel, el único nombre que surgió fue el de William Shatner. Y bueno, he aquí, ¡dijo que sí!”, comentó a Tuddum el productor ejecutivo Ted Biaselli.

'Master of the Universe: Revolution' presentará una batalla épica para salvar a Eternia de Skeletor y de Hordak. (Netflix)

Sobre este tema, David agregó: “Shatner aportó tanto patetismo y sedosidad a su papel, que tendrá mucho sentido cuando lo vean. Se enfrenta a Mark Hamill, dos íconos de la ciencia ficción, y los cielos tiemblan”.

Se suman a la lista de estrellas Meg Foster (Motherbase), Griffin Newman (Orko), Tiffany Smith (Andra), Lena Headey (Evil-Lyn), Liam Cunningham (Mant-At-Arms) y Keith David (Hordak).