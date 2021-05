Era una franquicia para vendernos juguetes, pero quién no quiere subirse a una montaña rusa con todo ese semillero de aventuras. Creo que la fascinación que guardo por MOTU es porque evoca mi infancia. Se siente como reencontrarme con viejos amigos. No todos tuvieron la suerte de tener a He-Man, al menos yo no pude, pero todos eran Masters of the Universe. Y de niño no ocupas muchas explicaciones, el mini comic y con un poco de suerte tu personaje sale en un episodio de Filmation y ya de la emoción ni te lo crees. No te podías esperar a verte con tus amiguitos para hablar de ello el resto de la semana.