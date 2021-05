La nueva producción emociona a los fans de He-Man, no solo por el guiño a la caricatura de los 80 que se inspiró en los juguetes de Mattel, sino también porque cuenta con la actuación en voces de grandes nombres de la industria. Por ejemplo, Mark Hamill (Star Wars) será Skeletor, Lena Headey (Game of Thrones) interpretará a Evil-Lyn y Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) será Teela.