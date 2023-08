Hernán Jiménez coescribió ‘A Million Miles Away’, nuevo filme de Amazon Prime

El cineasta costarricense Hernán Jiménez reveló en sus redes sociales que coescribió el guion de la película A Million Miles Away, la cual se estrenará el 15 de setiembre por la plataforma de streaming Amazon Prime.

Jiménez fue parte del equipo de guionistas del largometraje, junto a la alemana Bettina Gilois y la mexicana Alejandra Márquez Abella, según consta en los créditos de la cinta en la página web IMDB.

Hernán Jiménez durante el rodaje de su película 'Lover Hard', que publicó en Netflix. Foto: Archivo.

La cinta es protagonizada por el actor estadounidense Michael Peña (Ant-Man, Million Dollar Baby, American Hustle, Narcos: México), Rosa Salazar (Maze Runner: The Death Cure, Alita: Battle Angel) y Garret Dillahunt (ER, CSI, No Country for Old Men).

De acuerdo con la revista Variety, A Million Miles Away está basada en la historia real de José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante en convertirse en astronauta e ir al espacio.

En el tráiler de la cinta se puede ver cómo Hernández, interpretado por Peña, sueña con ir al espacio, desarrollando la ruta de vida que hizo el mexicano desde su natal Michoacán hasta la NASA. “A pesar de ser rechazado año tras año del programa espacial ultracompetitivo, se prepara y aplica una y otra vez. Mientras hace todo lo posible para lograr este objetivo, también debe sortear desafíos en sus relaciones interpersonales”, explicó Variety.

Esta película significa un logro más de Hernán Jiménez en el cine hollywoodense. El cineasta tico antes había dirigido los largometrajes Elsewhere (2020) y Love Hard (2021), que se estrenaron en los cines norteamericanos y en Netflix, respectivamente.

La carrera de Jiménez despegó en Costa Rica, donde cuenta con títulos como A ojos cerrados (2010), El regreso (2011), Entonces Nosotros (2016) y Aquí y ahora (2019).