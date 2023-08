Hernán Jiménez invita a los ticos a actuar en su próxima película: ‘Es para todo el mundo’

El cineasta costarricense Hernán Jiménez, quien en noviembre del 2021 debutó con su película Love Hard en Netflix y suma varios largometrajes nacionales, anunció a través de su cuenta de Instagram que busca actores para su próxima película.

“Esta es una invitación abierta para que participen en el casting de mi próxima película. Digo que la invitación es abierta porque es literalmente para todo el mundo: actores, no actores, niños, niñas, adolescente, jóvenes, adultos, viejitos, no importa. Si alguna vez has tenido la inquietud de salir en una película, esta es una muy buena oportunidad para vos o para alguien más en tu vida”, dijo el director, de 43 años.

Hernán Jiménez durante el rodaje de su película 'Lover Hard', ya disponible en Netflix. Foto: Facebook HJ.

El guionista continuó su video diciendo que todos siempre conocemos a personajes, sean de la propia familia o de la comunidad.

“Tíos, abuelas, el primo millonario, el guarda, personas que son personajes. A esa gente no le podemos quitar los ojos de encima. O quizá sos vos, una persona callada a la que le intriga la idea. Esto es para cualquiera”, afirmó.

El comediante detalló que lo que tienen que hacer las personas interesadas es muy sencillo. Lo primero es filmarse con su teléfono: el video no puede superar los tres minutos, porque si no ni los verán, advirtió.

“Van a hacer tres cosas: decir nombre, edad y a qué se dedican. Contar quiénes son. Luego, hacer una escena ficticia en la que reciben la mejor noticia que les pueden dar. La otra escena es recibiendo otra llamada en la que les dan la peor noticia que se puedan imaginar”, dijo Jiménez.

Hernán mencionó que lo principal es que los potenciales actores sean ellos mismos. No tienen que llorar o ser vacilones. Lo importante es la naturalidad.

“Me interesa verlos a ustedes siendo ustedes. Personas de carne y hueso. Naturales”, añadió Hernán, quien invitó a sus seguidores a compartir el video, ya que en sus palabras “el cine es la oportunidad de contar historias que reflejan el mundo en el que vivimos”.

El video debe enviarse a hernanjimenezcasting@gmail.com

El también actor aclaró que los videos no se harán públicos, pues son una audición. En caso de que lo que Hernán y su equipo vean les guste, ellos se pondrán en contacto con las personas.

Jiménez terminó su video agradeciendo la atención de quienes lo escucharon y dando una noticia.

“Nos vemos pronto. Hay Stand up nuevo”, adelantó el artista.

Jiménez también es conocido en el país por filmes como El Regreso y Entonces Nosotros.