Actor tico es uno de los protagonistas de película con 10 nominaciones a los Óscar

El reconocido actor costarricense Harry Shum JR sigue sumando éxitos internacionales en su carrera, gracias a su participación en la película “Everything Everywhere All at Once”.

En la cinta de comedia dramática, el tico es parte del elenco principal, dándole vida a Chad, un papel que le ha permitido estar en las premiaciones más importantes del cine.

El actor y sus compañeros ganaron dos Globos de Oro, ganaron como mejor reparto en los Screen Actors Guild Awards y tienen 10 nominaciones a los Óscar, entre ellas a mejor película.

De hecho, la película en la que trabajó el costarricense es una de las grandes favoritas para dejarse la estatuilla de mejor cinta del año.

Shum hace poco trabajó con el director costarricense Hernán Jiménez, en la divertida y romántica comedia navideña “Que duro el amor”.

Para este 2023, el actor será parte de la nueva temporada de la exitosa serie Grey’s Anatomy y ya se prepara para la gala de los premios más importantes del cine, que será el próximo 12 de marzo.