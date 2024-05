Usuarios molestos por dificultad para comprar lotería en nuevo sitio de la JPS

La plataforma de venta en línea de la Junta de Protección Social (JPS) que comenzó a operar el fin de semana, tiene molestos a algunos jugadores debido a la exigencia de la firma digital para adquirir fracciones.

Aunque la entidad aseguró que este mecanismo sería adicional y que en los próximos días se incluirán otras formas de pago tradicionales, tarjeta de crédito y débito, actualmente solo quienes tienen firma digital pueden pagar por los billetes o pedacitos.

En redes sociales, usuarios se quejan de esta modalidad, argumentando que restringe la compra a la mayoría y fomenta la especulación en la venta de lotería física.

Jugadores aseguran que dificultad para comprar lotería en línea aumenta la especulación en la calle. (Rafael Pacheco Granados)

“Tenemos que decirle a la Junta que no vamos a adquirir la firma digital. En el BCR (Banco de Costa Rica) hay que pagar $20 por ella. Me parece una injusticia. Se trata de comprar lotería, no hacer negocios con el gobierno”, manifestó Orlando Aguilar en el Facebook de la JPS.

En la misma plataforma, Maggie Marín expresó: “Es un abuso para muchas personas solicitar comprar con firma digital. Es costoso adquirirla, además están favoreciendo el abuso de los vendedores porque están cobrando mucho por fracción. La Junta está abusando de los ciudadanos al presionar de esa forma a los clientes para que compren con firma digital”.

Incluso entre quienes disponen de firma digital, la modalidad ha resultado una complicación.

En un correo electrónico dirigido a esta redactora, Antonio Matamoros alegó que, aunque tenía un usuario previo y su firma digital activa, el sitio le generó error y al intentar un par de veces más, su usuario fue bloqueado por 12 horas. Además, señaló que al utilizar la opción para recuperar la contraseña, el correo de recuperación llegó al día siguiente, cuando la clave temporal ya había expirado.

Otros jugadores también se quejaron de que al intentar pagar con la firma digital, no se les permitió agregar tarjetas de crédito, solo tarjetas de débito ligadas a cuentas de ahorro.

En respuesta a varios de los reclamos en las redes de la JPS, la entidad manifestó que se habilitó el call center 4052-2121 para atender las dudas relacionadas con el nuevo servicio. Además, insisten en que “pronto” habilitarán las formas de pago habituales.

La Nación consultó el lunes a la oficina de prensa de la JPS sobre la fecha exacta en que se habilitarán esas otras formas de pago. También se solicitó conocer qué porcentaje de la lotería se había colocado en el sitio jpsenlinea.go.cr y cuál fue la venta efectiva en el último sorteo (domingo 20 de mayo) a través del nuevo canal; así como cuántas personas ya actualizaron su registro para comprar por ese medio. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.

La entidad tampoco se refirió a los problemas reportados por los usuarios con firma digital, quienes alegan que enfrentan dificultades para pagar por la lotería.

Para este martes, existe una alta demanda entre los jugadores debido a que el acumulado que se juega tras los sorteos de lotería y chances alcanzó los ¢1.250 millones, situación que según denuncian los mismos compradores, genera un aumento en la especulación en la calle.

Así se realiza la compra de lotería en línea desde el 19 de mayo

Argumentos de la JPS

Días antes del estreno de la nueva plataforma, la presidenta de la Junta, Esmeralda Britton, argumentó que en el país más de 500.000 personas poseen firma digital, las que ahora podrán jugar lotería y chances mediante ese mecanismo.

La jerarca, además, insistió en que sería un medio fácil y seguro.

“La firma digital les ofrece a los usuarios la posibilidad de autenticarse y firmar digitalmente transacciones en diferentes sitios web de entidades financieras e instituciones públicas, entre ellas la Junta de Protección Social, con la tranquilidad que no será sujeto de fraude por la suplantación de su identidad”, informó la entidad.

Britton también recordó que en el canal digital se vende solo entre un 10% y 11% de los enteros para lotería y chance. Según dijo, esa vía es “un complemento”.

La empresa que estaba a cargo de la plataforma anterior afirmó que había 400.000 usuarios.