¡Atención fans de ‘One Piece’! Netflix tiene buenas noticias relacionadas al animé

¡Ojo nakamas! Netflix sigue con sus intenciones de satisfacer a los fans de One Piece. Para inicios del 2024, el servicio streaming planea llenar su catálogo con nuevos episodios de la querida serie.

A partir del primero de enero, los fanáticos de este apasionante mundo de fantasía y piratas podrán alargar sus maratones en la plataforma.

'One Piece' presenta las travesías de la tripulación pirata conocida como 'Los Sombreros de Paja'. Foto: Shonen Jump

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 300 capítulos que llegan hasta el arco de Thriller Bark (donde aparece el personaje de Brook), pero para el 2024 se podrán disfrutar del Arco de Spa Island y el Arco de Sabaody (uno de los más importantes en el desarrollo de la serie).

Para aquellos que desconocen este legendario animé, One Piece narra la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del tesoro más grande del mundo, el One Piece. Con más de 1000 episodios emitidos desde finales de los noventa, este anime ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus aventuras y personajes inolvidables.

Es importante destacar, eso sí, que en Latinoamérica la totalidad de los episodios solo están disponibles en la plataforma Crunchyroll, pero todo parece indicar que Netflix tiene la intención de irse poniendo al día con el resto de los episodios.

Se presume que muy pronto, en Netflix, se podrán incluir arcos de los más esperados de 'One Piece', como el caso de Marineford, al que pertenece este fotograma. Foto: Crunchyroll

Además, para el 2024, Netflix tiene más planes relacionados con el universo de One Piece. El gigante rojo confirmó la producción de la segunda temporada de su live action, el cual fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público, así como un remake animado titulado The One Piece.

Por su parte, la producción del animé de One Piece comenzará el 7 de enero la emisión de su última saga, titulada Egghead (solo podrá ser vista en Crunchyroll). Aunque aún queda mucho por delante, será el comienzo del fin de la gran aventura de Luffy y de su tripulación llamada “Los Sombreros de Paja”.