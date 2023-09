‘One Piece’: Netflix estrena el live-action del popular animé (y pareciera hacerlo bien)

La esperada adaptación live action (con actores de carne y hueso) del exitoso anime One Piece finalmente ha llegado a Netflix, generando gran expectativa entre los fanáticos. El estreno sucedió este 31 de agosto, marcando un momento importante para los seguidores de este famoso título.

Además, este estreno abre el debate sobre la capacidad de Netflix para adaptar exitosamente animes a la pantalla.

El joven Iñaki Godoy ha recibido comentarios positivos al meterse en la piel del protagonista Luffy. (Netflix)

One Piece, la serie de manga creada por Eiichiro Oda, ha logrado un éxito sin precedentes en Japón y a nivel global, consolidándose como una de las series de manga más vendidas en la historia.

A lo largo de sus 26 años de emisión, ha construido una base de fanáticos fieles y apasionados en todo el mundo, que se han enamorado de sus 106 volúmenes y la serie de anime, que debutó en 1999 y ha acumulado más de 1.070 episodios hasta la fecha.

La llegada del live action de One Piece a Netflix es un paso importante para llevar el fantástico mundo de los Piratas del Sombrero de Paja a nuevas audiencias y territorios. Sin embargo, la plataforma de streaming no ha tenido un historial positivo en la adaptación de animes a la pantalla grande. Títulos anteriores como Death Note en el 2020 y Cowboy Bebop en el 2021 no lograron alcanzar las expectativas de los fanáticos y la crítica.

Con One Piece, por el momento, el resultado parece ser mejor que con estos antecedentes. En el portal IGN, por ejemplo, la serie tiene una valoración de 4.2 de 5 puntos posibles, una cifra bastante positiva.

Además, El Comercio de Perú escribió en su reseña que “en sí, el live action de One Piece mantiene mucho su fidelidad con respecto al manga y al anime. Es un buen trabajo. Cambian cosas, sí, pero nada a lo que nos podamos acostumbrar sin problema alguno. Es más, diría que veas la serie como un nuevo fan, adentrándote a una historia que no conocías”.

Sobre esta producción Copiado!

Una tripulación particular se embarcará en la misión más grande: encontrar un tesoro en mar abierto. (Netflix)

La adaptación live action consta de ocho episodios y se espera que capture la esencia y la magia que han hecho de One Piece una serie querida por tantos.

A pesar de los desafíos que enfrenta Netflix en la adaptación de animes, los seguidores de One Piece tienen la esperanza de que la plataforma logre capturar la esencia de la serie y ofrecer una experiencia satisfactoria tanto para los fans de la obra original como para aquellos que se aventuran en este emocionante mundo por primera vez.

Esta serie live action se enfoca en el arco narrativo de East Blue, lo cual hace referencia a la parte del océano donde encontramos al protagonista, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), un aventurero joven y optimista que proclama a todo aquel que lo escuche que un día se convertirá en el rey de los piratas.

Así se ve la tripulación originalmente, tanto en el manga como en el animé. 'One Piece' existe desde 1997. Foto: Shonen Jump

Luffy emprende una búsqueda para encontrar el llamado “One Piece”, un tesoro que pertenecía al legendario pirata fallecido Gol D. Roger. El tesoro está oculto en algún lugar a lo largo de la peligrosa ruta de la Grand Line, que se extiende por todo el mundo. La propiedad secreta de Luffy, aparte de su positividad contagiosa, es que su cuerpo tiene propiedades elásticas y similares al caucho, debido a una fruta del diablo llamada la fruta Gomu Gomu, la cual consumió cuando era niño.

A medida que Luffy comienza su viaje en solitario, va acumulando impresionantes compañeros de tripulación, cada uno con sus propios sueños y objetivos. Los espectadores conocerán a Roronoa Zoro (Mackenyu), un cazador de piratas y maestro de combate de tres espadas; Nami (Emily Rudd), una hábil ladrona y cartógrafa; Usopp (Jacob Romero Gibson), un explorador bien intencionado pero cobarde; y Sanji (Taz Skylar), un chef innovador.

Inspirados por Luffy y su lealtad, nace la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja, donde se forjan amistades entre estos jóvenes talentos. El grupo debe asegurar su embarcación pirata para superar a antagonistas inesperados como Buggy, El payaso Estrella, así como para evitar a los marines (los agentes de la ley en alta mar en el universo de One Piece).

Después de esta apuesta, Netflix enfrentará otro desafío en el apartado de live action pues, para el 2024, tiene preparada una versión de carne y hueso de la serie Avatar: La Leyenda de Aang, aclamada animación lanzada en el ya lejano 2005.