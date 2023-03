Gabriela Jiménez celebró su cumpleaños al lado de Marcel Hernández, familia y muchos amigos

El 28 de marzo, la periodista deportiva Gabriela Jiménez estuvo de cumpleaños y lo celebró al lado de su novio, el futbolista Marcel Hernández, parte de su familia y varios amigos.

Así lo dejó ver mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció por un año más de vida.

LEA MÁS: ‘Dancing with the Stars’: Gabriela Jiménez y Marcel Hernández confirmaron su amor

“Gracias a Dios por permitirme cumplir un año más de vida y a todas las personas que sacaron su ratito para felicitarme, de verdad que aprecio mucho eso. Dios me los bendiga”, publicó Jiménez.

Jiménez no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a Marcel, quien la acompañó durante toda la celebración.

En un tercer posteo, Gaby reflexionó acerca de su camino profesional y personal en estos últimos años, agradeciendo a las personas que ‘la cuidan desde el cielo’.

“Y bueno… agradecida con Dios por lo que me ha dado y lo que no! Todo siempre en su tiempo, y yo aquí solo puedo decir que gracias por la vida, por las personas que me rodean y las que desde el cielo celebran conmigo también” mencionó la periodista.

Entre los invitados a la celebración de cumpleaños, destacó la presencia del periodista Josué López, los hermanos de Gabriela, familia y varios amigos cercanos de la presentadora.