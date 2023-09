Anahí revela que sufrió un paro cardiaco producto de la anorexia y la bulimia

La cantante y actriz mexicana Anahí sufrió un paro cardiaco cuando tenía 18 años, producto de la anorexia y la bulimia que padecía desde los 14 años.

Así lo dio a conocer la actriz de Rebelde en una reciente entrevista con el periodista mexicano Joaquín López Doriga.

Antes de contar su anécdota, Anahí advirtió que “no tomen de este relato ninguna idea”; y posteriormente, revela que en aquel entonces ella podía pasar hasta seis días sin comer.

Anahí asegura que cuando los médicos se descuidaban, ella corría al baño a vomitar. (Captura Instagram)

“A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar el estómago. Después, cuando ya no podía más, venían los atracones y como tantos se han burlado, sí, vomitaba, y vomitaba mucho”, recuerda.

Producto de esos trastornos alimenticios, un día su cuerpo colapsó mientras acompañaba a su prima en el vehículo.

“Eran como las 9 a. m. o las 10 a. m. y le dije: ‘me siento mal, algo me pasa’. Yo tenía el corazón a mil y sentía como que el estómago se me estaba volteando por dentro... era una cosa rarísima y yo vi que ella me volvió a ver mientras iba manejando y me dijo: ‘No, Ani no’. Y volteó y se metió directo a Emergencias del hospital.

LEA MÁS: Anahí revela que cuando era anoréxica la invitaron a un programa y la obligaron a comer para burlarse

“Llegue con un paro cardiaco horrible. No sabes como llegué, está documentado, hay expedientes de lo que pasó. Me metieron a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida”, explica a López Doriga.

De acuerdo con la integrante de RBD, se le bajó tanto el potasio y los electrolitos en el cuerpo que ni siquiera recuerda qué fue lo que le hicieron. La actriz asegura que su “corazón tenía demasiada taquicardia”.

“Yo no sé si estaba desmayada o en qué, pero no sé qué pasó, solo que mi corazón no podía más. Si mi prima no me lleva al hospital, si ese maravilloso doctor que me atendió no hubiera estado en urgencias y si todo ese equipo maravilloso no actuaban como actuaron, no sé qué hubiera pasado, porque mi cuerpo no podía más”, asegura.

Luego de ese suceso, Anahí detalla que los médicos la dejaron internada por unas tres semanas, pues todos sus niveles estaban muy mal y necesitaban estabilizarla. Una de las cosas que le hacían era que le ponían suero, lo que para ella significaba un problema.

“Yo me sacaba el suero porque yo decía: ‘me va a engordar’, o sea, imagínense lo tremendamente mal que estaba. Y cuando se descuidaban, me metía al baño a vomitar en el hospital”, recuerda.

Cuando ya por fin salió del hospital, Anahí detalla que cumplió 19 años y fue entonces cuando finalmente abrió los ojos y fue consciente del problema que tenía. Sin embargo, reconoce que todavía era muy difícil alejarse de esos trastornos.