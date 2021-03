“Tuve un problema en el corazón porque los electrolitos de mi cuerpo estaban muy bajos y el potasio y todas las cosas que uno necesita para estar bien y sano y vivo. Yo llegué al hospital y no me acuerdo de nada, perdí el conocimiento y después de un rato ya como que volví a estar en mí y todo, y ahí fue cuando realmente sentí como que mi cuerpo me dejaba, sentí que me iba, yo tenía 19 años y sentía que no la contaba.