Baldur’s Gate 3 para PS5: ¿Por qué este juego es uno de los mejores del año en la plataforma de Sony?

Desde su lanzamiento final en PC a principios de agosto, Baldur’s Gate 3 se consolidó como uno de los mejores videojuegos del 2023 en el género de rol por turnos. El 6 de setiembre se lanzó su versión para PS5, que ofrece el mismo contenido jugable pero con controles adaptados al DualSense. ¿Vale la pena adquirir este juego de nuevo? Lo analizamos a continuación.

Baldur’s Gate 3 es un videojuego de rol desarrollado por Larian Studios, el mismo equipo que creó Divinity: Original Sin II en 2017. Durante más de dos años, el título estuvo en fase de acceso temprano, lo que permitió a los jugadores comprarlo y probarlo antes de su lanzamiento oficial.

El juego presenta una trama compleja en la que las decisiones tomadas tienen un impacto significativo en la historia. Además, se destaca por su jugabilidad, siendo un juego de rol por turnos al estilo de Dungeon & Dragons, lo que lo hace adecuado para un público específico.

A continuación, brindamos más detalles sobre las novedades que ofrece su versión de PS5.

Baldur’s Gate 3 para PS5

Campaña principal de Baldur’s Gate 3

En cuanto a la historia, la versión de PS5 de Baldur’s Gate 3 es idéntica a la de PC. En resumen, los jugadores asumen el papel de un personaje secuestrado por un Azotamente, un ser mágico con poderes de control sobrehumano, quien les implanta un parásito en el cerebro. El objetivo es eliminar este parásito, pero hacerlo resulta letal, por lo que los jugadores deben buscar ayuda en la ciudad de Puertas de Baldur.

A pesar de sonar sencillo, Baldur’s Gate 3 ofrece una abundancia de contenido y opciones. Los jugadores deben crear su personaje, eligiendo entre 11 razas, 12 clases y 46 subclases diferentes, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Esto requiere una cuidadosa consideración de cómo se desea jugar, ya sea como elfo oscuro hechicero, orco guerrero, enano mago, tiefling bárbaro, humano pícaro, semielfo explorador, u otras opciones.

Baldur’s Gate 3 para PS5

La trama principal es liberarse del parásito, pero hay múltiples formas de abordar esta tarea. Los jugadores controlan un personaje propio o uno predefinido, pero el equipo puede incluir hasta cuatro personajes jugables repartidos por el mapa. Cada personaje tiene su propia vida y objetivos, lo que permite a los jugadores ayudarlos y desarrollar sus propias tramas.

La flexibilidad de Baldur’s Gate 3 radica en que no hay una única forma de completar la campaña. Existen múltiples opciones y todo depende de la elección del jugador. Por ejemplo, es posible convencer a un grupo de enemigos para que se enfrenten entre sí en lugar de combatir directamente. Además, la violencia no es siempre necesaria, ya que el sigilo y el engaño pueden ser igualmente efectivos en la campaña.

Baldur’s Gate 3 para PS5

Esta diversidad convierte a Baldur’s Gate 3 en un juego con un amplio contenido, que puede requerir decenas o incluso cientos de horas para completarse. La rejugabilidad está garantizada, y lo mejor de todo es que nunca se sentirá abrumado ni aburrido; siempre estará buscando más. ¿Busca un juego con múltiples desenlaces y mucho por hacer? Este es uno de ellos.

Jugabilidad

Pasemos ahora a la jugabilidad, quizás el aspecto más importante para que alguien decida jugar o no Baldur’s Gate 3, ya que es un juego de rol por turnos. Este género puede resultar bastante divertido, pero requiere tiempo y no es para todos. Si usted es fanático de juegos de acción directa como GTA V, Fortnite o Call of Duty, la transición a este tipo de juegos podría resultar desafiante. Sin embargo, si está dispuesto a explorar un nuevo mundo, siga adelante. Baldur’s Gate 3 se destaca en el género debido a su jugabilidad.

¿Realmente es tan destacado? Larian Studios ha logrado crear un juego que se siente fresco y variado. Ya habían demostrado su habilidad con Divinity Original Sin 2, pero Baldur’s Gate 3 mejora aún más la experiencia. La estrategia sigue siendo fundamental en el juego, pero también es esencial conocer las fortalezas y debilidades de sus personajes y sus enemigos para asegurar la victoria.

Baldur’s Gate 3 para PS5

Sin embargo, después de probar ambas versiones, PC y PS5, prefiero la primera, al menos en lo que respecta a los combates. Baldur’s Gate 3 para PS5 ha adaptado los controles adecuadamente, pero debido a la gran variedad de hechizos, ataques, objetos y habilidades especiales, puede resultar abrumador. Es evidente que Larian ha hecho un esfuerzo por llevar la experiencia de PC a PS5, pero ha quedado un poco corto. Si tiene la opción de jugar este título en PC, se lo recomiendo.

En particular, los controles se han adaptado al mando DualSense de PS5 mediante ruedas de habilidades. El problema surge cuando uno juega como hechicero o mago y cuenta con múltiples habilidades, ya que tendrá entre cinco y siete ruedas, lo que puede resultar confuso y abrumador en combates largos. Otra diferencia notable se encuentra en el inventario, que en PS5 presenta una interfaz más limpia, aunque en esencia sigue siendo el mismo juego.

En cuanto al movimiento por el mapa, puede desplazarse libremente utilizando los joysticks. Sin embargo, la manipulación de la cámara se siente un tanto limitada, al igual que en la versión de PC, donde el control del ratón es más preciso.

Un aspecto importante que mencionamos previamente es la capacidad de elegir cómo enfrentar el juego. En mi partida, opté por utilizar el engaño y la persuasión, es decir, dialogando con los enemigos para evitar enfrentamientos o aprovechando las conversaciones para superar a los rivales. Sea cual sea su estilo de juego, la conversación es esencial en Baldur’s Gate 3. Pasará tanto tiempo explorando como interactuando con otros personajes.

Gráficos y música

Dentro de su género, Baldur’s Gate 3 en PC destaca por su calidad gráfica, y su versión en PS5 no decepciona. Ofrece dos modos de juego: rendimiento y calidad. Recomendamos el modo rendimiento, ya que proporciona una experiencia más fluida, aunque a veces no alcanza los 60 FPS constantes y puede experimentar ligeras caídas durante los combates, especialmente en la zona de Puertas de Baldur, que presenta una mayor carga gráfica en términos de objetos, personajes y conversaciones. Cabe destacar que observamos un par de cierres inesperados en la versión de consola, que probablemente serán corregidos en futuras actualizaciones.

Baldur’s Gate 3 para PS5

Baldur’s Gate 3 se beneficia de una dirección artística excepcional. Aunque no busca gráficos ultrarrealistas, ofrece escenarios variados, coloridos y hermosos que satisfarán a los fanáticos del género.

En cuanto a la música, Larian no decepciona, ya que los sonidos y melodías son hermosos y nos sumergen en el mundo mágico del juego. La banda sonora, compuesta por Borislav Slavov, es una maravilla y en ocasiones sentirá que está dentro del juego debido a la emoción que transmiten sus temas.

¿Y en cuanto al doblaje? Sí, pero solo en español de España, que suena bastante bien. Este doblaje es apreciado debido a la gran cantidad de líneas de diálogo en Baldur’s Gate 3.

Si tiene la opción de elegir entre ambas versiones, le sugerimos la de PC. El juego es bastante complejo y repleto de elementos, hechizos y más, por lo que la versión de computadora se adapta mejor a esta experiencia. Sin embargo, si no tiene una PC potente y tiene una consola, no se preocupe, la diferencia no es crítica.

El juego está disponible en la PS Store a un precio de US$69,99 en su versión estándar para PS5, mientras que en PC, a través de Steam, tiene un costo de ₡34.900. No está disponible para PS4 y llegará a Xbox en los próximos meses.

