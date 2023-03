¿Jugar videojuegos puede llevarle a ser más inteligente?

Aunque usted no lo crea, títulos como 'Call of Duty: Modern Warfare II' pueden desarrollar capacidades únicas en quienes los juegan. Foto: Infinity Ward

Si pasa más de una hora al día jugando videojuegos, eso supone el 5 % de su vida. ¿Hará algo bueno para su cerebro esta inversión de tiempo?

Esta es una pregunta que mis colegas de la Universidad de California en Santa Bárbara y yo llevamos dos décadas estudiando. Queremos saber si jugar videojuegos puede aumentar las capacidades cognitivas: en otras palabras, ¿puede el juego hacerle más inteligente?

Hemos realizado experimentos, metaanálisis de la literatura sobre la investigación e incluso hemos producido un par de libros: Computer Games for Learning (Juegos informáticos para el aprendizaje) y Handbook of Game-Based Learning (Manual del aprendizaje basado en juegos).

Fortnite es uno de los grandes títulos mundiales de videojuegos. Al ser de disparos, podría desarrollar ciertas habilidades en los usuarios. Foto: Epic Games

Los resultados han sido sorprendentes —con algunas malas noticias, buenas noticias, noticias aún mejores y algunas perspectivas de futuro basadas en una investigación científica rigurosa—.

Mi equipo se centra en lo que yo llamo experimentos de consecuencias cognitivas. Nuestros investigadores toman a un grupo de personas y los someten a una prueba que evalúa alguna habilidad cognitiva, como la atención, la percepción, la flexibilidad mental, el procesamiento espacial, el razonamiento o la memoria.

Luego dividimos el grupo por la mitad. Una mitad juega un videojuego dirigido a esa habilidad durante dos o más horas a lo largo de muchas sesiones; la otra mitad realiza alguna otra actividad, como resolver sopas de letras. Luego les volvemos a hacer a todos la misma prueba.

'The Last Of Us' es un videojuego de acción y disparos. Su dinámica implica desarrollar habilidades de precisión, puntería y concentración. Foto: Naughty Dog

Primero, las malas noticias. Una cuidadosa revisión de las investigaciones científicas publicadas demuestra que la mayoría de los videojuegos no mejoran las capacidades cognitivas. Esto es cierto para los juegos de estrategia, los juegos de aventuras, los juegos de rompecabezas y muchos juegos de entrenamiento cerebral.

A continuación, las buenas noticias. Parece que hay un género de juegos comerciales que puede mejorar las habilidades cognitivas —y podría sorprenderle—.

Jugar videojuegos de acción, incluidos los juegos de disparos en primera persona, puede ejercitar continuamente su atención perceptiva con una retroalimentación inmediata, en una variedad de contextos siempre cambiantes y con niveles de desafío cada vez mayores.

Sea en celulares, nintendos, PlayStation o XBOX... El planeta entero no se resiste a los encantos de los videojuegos. (CHRIS DELMAS/AFP)

Por último, una noticia aún mejor. Algunos grupos de investigación están teniendo éxito creando juegos de aprendizaje no violento que funcionan.

Nuestro laboratorio, por ejemplo, se ha asociado con el Laboratorio CREATE de la Universidad de Nueva York para desarrollar juegos que utilizan teorías basadas en pruebas. En uno de ellos, All You Can ET, caen del cielo criaturas espaciales y hay que disparar a la comida o a la bebida en función de unas reglas que cambian constantemente.

Esto entrena el “cambio de tareas” o lo que algunos llaman multitarea —una habilidad de la función ejecutiva asociada al éxito académico—.

Hemos comprobado que jugar All You Can ET durante tan solo dos horas mejoraba las habilidades de cambio de tareas más que jugar a un juego de sopa de letras durante el mismo tiempo. All You Can ET está disponible gratuitamente en Google Play Store para Android y en Apple App Store (no recibimos ningún ingreso por el juego).

Juegos que emulan situaciones de la vida real, como 'Overcooked', ponen el cerebro en distintas tareas, lo cual favorece al desarrollo de aptitudes. Foto: IG

Otros laboratorios han cosechado éxitos similares. El neurocientífico Adam Gazzaley y su equipo de la Universidad de California en San Francisco, por ejemplo, crearon NeuroRacer: un juego multitarea de conducción de automóviles que ha demostrado entrenar las habilidades de control de la atención en adultos mayores.

Esa tecnología fue utilizada por una empresa para desarrollar EndeavorRx, destinado a ayudar a los niños con déficit de atención. En 2020, se convirtió en el primer videojuego aprobado por la FDA para su comercialización con fines médicos, disponible con receta médica.

La industria del videojuego no ha hecho más que crecer en la última década. Foto: Shutterstock

¿Por qué estos juegos funcionan y otros no? Nuestros juegos están diseñados con seis principios: centrarse en una habilidad objetivo bien especificada, proporcionar una práctica repetida, dar una respuesta inmediata, mantener niveles crecientes de desafío, proporcionar contextos variados para ejercitar la habilidad y asegurarse de que el juego sea agradable.

Con estudios como estos ya listos, podemos esperar un futuro en el que investigadores y desarrolladores colaboren para construir juegos divertidos que entrenen habilidades cognitivas específicas. Entonces, esa hora diaria de juego le hará realmente más inteligente.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español en esta dirección https://es.knowablemagazine.org/article/technology/2023/videojuegos-llevarlo-mas-inteligente