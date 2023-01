‘Es un temazo’, dice Ibai Llanos al escuchar la canción de Shakira sobre Piqué

Shakira y el productor argentino Bizarrap arrasaron en todas las plataformas musicales con la Music Session #53, la cual resultó ser un éxito por las referencias que tiene hacia Gerard Piqué, el ex de la barranquillera, y a su novia, Clara Chía.

Hay que tener en cuenta que Bizarrap, quien graba a los artistas desde su estudio, es muy conocido por incluir las “tiraderas” en sus trabajos musicales, como la que hizo junto a Residente, en la cual el puertorriqueño arremetió contra J Balvin.

Shakira pulveriza a Piqué y Clara Chía en sesión con Bizarrap: ‘Cambiaste un Rolex por un Casio’

Ahora, se volvió viral la reacción de uno de los amigos y socio de Piqué, el streamer y youtuber español, Ibai Llanos. “Es un temazo”, aseguró el creador de contenido en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Twich reaccionando al nuevo tema de Shakira y Bizarrap.

“Estoy impactado, madre de Dios y de mi vida, estoy flipando, no me lo esperaba así (...). Descanse en paz Gerard Piqué”, dijo el amigo del exfutbolista, quien después hizo un pequeño análisis de la letra, donde halagó la creatividad de la colombiana.

¿Quién es Bizarrap, el productor con el que colaboró Shakira para desquitarse de Piqué?

Sus seguidores se sorprendieron con la reacción de Llanos, pues creyeron que por tratarse de una persona cercana al exfutbolista, se mostraría en contra de la cantante colombiana. “Con amigos como Ibai, Piqué no querrá enemigos”, comentó uno de ellos.

“CLARAmente lo mató, es un TEMÓN, así que Piqué prepárate para escuchar esto hasta en la ducha”. “CLARAmente esto se descontroló”. “Shakira es una superestrella. Además brillante, esta canción es un verdadero hit”, son otras de las reacciones que dejaron los internautas en el video del español.

‘CLARAmente’ se llenaron las redes de memes por nueva canción de Shakira con referencias a Piqué

Horas antes de que se estrenara, diversas figuras de la farándula también mostraron el apoyo hacia la pieza musical; entre ellas: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; la modelo Wanda Nara, y futbolistas como el Kun Agüero, Paulo Dybala.

Parte de la letra de esta creación musical se filtró horas antes del estreno y refleja el porqué Piqué no estaba muy contento : “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

A continuación, la reacción de Ibai a la nueva canción de Shakira y Bizarrap:

