‘CLARAmente’ se llenaron las redes de memes por nueva canción de Shakira con referencias a Piqué

El nuevo éxito de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 ya suma 28 millones de reproducciones en Youtube, apenas 14 horas después de su lanzamiento.

Normalmente, en las BZRP Music Sessions el artista invitado pone la letra y el productor se encarga de la mezcla musical, por lo que las creativas e ingeniosas líricas que utilizó Shakira para “tirarle” a su expareja, Gerard Piqué y a la novia de él, Clara Chía Martí, son completamente de su autoría, aunque una parte del coro ahora está en duda, pues una cantante venezolana acusó a la colombiana de plagio .

“Una loba como yo no está pa’ tipo’ como tú”. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”. “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, son algunas de las indirectas, muy directas, que lanzó la barranquillera en su nuevo éxito.

Estos versos, con los que la cantante terminó de hundir la imagen de su expareja y padre de sus hijos, inspiraron a numerosos internautas a crear distintos memes.

Incluso, las cuentas oficiales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se sumaron a la tendencia de usar la palabra “Claramente”, que hace referencia a la nueva novia del exfutbolista.

A continuación, le presentamos los mejores:

(Tomada de redes sociales)

(Tomada de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(CCSS)

(Tomado de redes sociales)

(OIJ)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)

(Tomado de redes sociales)