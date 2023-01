Piqué ‘responde’ a Shakira y le ‘llueven’ críticas en Twitter

La polémica separación entre la cantautora barranquillera Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. En los últimos días se hizo tendencia un tuit del exdefensor del Fútbol Club Barcelona, el cual sería respuesta a una nueva canción de la artista colombiana junto con el productor argentino Bizarrap.

En dicho tema, Shakira le habría lanzado varios dardos a Piqué, todo en relación a su actual relación con Clara Chía Marti, según la lírica de la canción que se filtró en Twitter.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, diría una de las estrofas del nuevo sencillo.

La expectativa ante el nuevo lanzamiento aumentó luego de que la misma Shakira tuiteara un video en el que se puede ver una avioneta sobrevolando Miami, con un letrero que dice: ‘Una loba como yo no está pa’ tipos como tú'.

Ante esto, el ahora copropietario del equipo de esports KOI (junto al streamer español Ibai Llanos) y presidente de la liga de fútbol Kings League, publicó un trino compuesto por cuatro emojis: una carpa de circo, un caballo de carrusel, un payaso y una rueda de la fortuna.

Muchos internautas interpretaron este mensaje como un ataque hacia la artista, a lo que varios usuarios y seguidores de la barranquillera le respondieron al español con mensajes puntuales o con memes a modo de burla.

Por su parte, y con una cuenta regresiva, la colombiana confirmó en sus redes sociales que su nuevo éxito saldrá este miércoles a las 6 p. m. (hora Costa Rica).

Shakira y Bizarrap: Esto es lo que se sabe de la nueva sesión

El circo que tú armaste y del que eres el Show Central — C^ST^Ñ£D^ LU¡S (@Mencast92) January 10, 2023

Anda palla bobo — Cecilia Camarano (@cecamarano) January 11, 2023

no pique, qué no aprendiste nada de lo mal que quedaron todos los exs de taylor swift después de criticarla por sus canciones? si te callas y te haces el boludo te va mejor — it's me, margot (@margotmeist) January 10, 2023

La que te espera con la tiradera de Shakira y Bizarrap🔥 M A M A S T E pic.twitter.com/uilmEnP26m — Niikko Morgadoo🔴⚪🐐 (@Niikko_Morgadoo) January 11, 2023

