Shakira y Bizarrap: Esto es lo que se sabe de la nueva sesión

El reciente anuncio de la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap tiene a los seguidores de la cantante a la expectativa: el nuevo sencillo de la artista barranquillera podría estar repleto de indirectas para Gerard Piqué, con quien anunció su separación a inicios de junio del 2022.

Desde ese momento, mucho se teorizó sobre las pistas y dedicatorias que dejó sobre su matrimonio con el exfutbolista catalán en sus últimas canciones: Te felicito y Monotonía.

Shakira y Bizarrap anuncian la sesión #53... y tiembla Piqué

Y es que cuando se trata de iniciar una “tiradera” —confrontación musical plagada, a menudo, de críticas, sarcasmo e indirectas—, el músico argentino Bizarrap es el que destaca. Una de las colaboraciones más populares, sin duda alguna, fue la que llevó a cabo junto al rapero puertorriqueño Residente, que fue una afrenta directa contra el reguetonero colombiano J Balvin.

“Mañana BZRP Music Session #53″, escribió el argentino sus redes sociales; acompañando la publicación con una imagen propia junto a la barranquillera. BZRP publicó en sus historias de Instagram que la esperada sesión número 53, en colaboración con Shakira, será lanzada sobre las 6 p. m. (hora Costa Rica).

A continuación puede seguir en vivo la cuenta regresiva para el estreno de la sesión número 53 de Bizarrap y Shakira.

En los últimos días se filtró en redes sociales como Twitter la que parecía ser una parte de la canción, en la cual quedan claras varias referencias al exfutbolista del club deportivo Barcelona.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, son las oraciones que se pueden escuchar en el extracto.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.