Shakira y Bizarrap anuncian la sesión #53... y tiembla Piqué

Este miércoles 11 de enero, Shakira y Bizarrap lanzarán lo que se espera será una explosiva sesión musical (#53), en la que Gerard Piqué saldría fuertemente salpicado.

El anuncio lo hicieron ambos artistas por medio de sus redes sociales, luego de que este lunes 9 de enero cientos de personas vieran en Miami una avioneta sobrevolando con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa tipos como tú”. El cartel, además, agregaba la fecha 11/01/23.

Rápidamente, los espectadores relacionaron la pancarta con la artista colombiana.

Esta sería la primera colaboración entre Bizarrap y Shakira. (Instagram)

La canción tendría varias referencias a la ruptura amorosa de la intérprete de Días de enero con el exfutbolista Gerdad Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía, pues en redes sociales ya circula parte de lo que sería la explosiva canción.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, circula la versión que se ha viralizado en redes sociales, según medios internacionales.

Esta es la sesión musical número 53 del artista argentino, quien anteriormente colaboró con Quevedo en el exitoso tema Quédate y, posteriormente, con Residente, en la polémica sesión en la que el integrante de Calle 13 lanza algunos dardos contra J Balvin.

Por el momento se desconoce la hora en la que se estrenará la canción de los sudamericanos.