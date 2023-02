Ticos retenidos 10 horas en aeropuerto de México denuncian maltratos y burlas

Su sueño se convirtió en una amarga pesadilla. Luego de realizar múltiples maromas para conseguir el dinero para poder viajar, Rabel Gómez y su novia Fanny Picado no lograron pasar del aeropuerto Benito Juárez, en Ciudad de México, y tuvieron que devolverse a Costa Rica con el sinsabor de haber sufrido maltratos y humillaciones por razones que aún desconocen.

Ambos fueron devueltos sorpresivamente por las autoridades migratorias mexicanas, el pasado jueves 26 de enero, luego de permanecer casi 10 horas incomunicados, despojados de sus pertenencias y sin alimentación en dos bodegas separadas de la terminal. La pareja asegura que nunca se les informó sobre las razones del trato que recibieron.

Gómez contó a La Nación que su intención era visitar tierras aztecas para conocer, entre otros sitios de interés, la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Para lograr su cometido, según detalló, solicitaron un préstamo de casi ¢1 millón, hicieron rifas y hasta utilizaron sus aguinaldos para llevar “alguito” de dinero extra par disfrutar al máximo el viaje.

Sin embargo, los planes de esta pareja cambiaron en forma abrupta cuando llegaron a la terminal y comenzaron a notar una actitud extraña en el personal de Migración.

Tica fue retenida en cuarto del aeropuerto de México por más de 24 horas, sin comunicación

“Llegando al aeropuerto, hicimos una fila para pasar a ventanilla y sellar los pasaportes, una señora policía empezó a preguntarme cosas ilógicas como ¿por qué su pasaporte es nuevo?, y le dije porque ya se me había vencido. Me pregunta a cerca del monto de dinero que llevaba y me dijo que esa cantidad no nos iba alcanzar a los dos para estar en México.

“Minutos después, con mal modo y odiosa nos dice que no vamos a pasar y que íbamos a quedar retenidos, porque éramos sospechosos, pero nunca supe de qué y nos volvieron a pedir nuevamente los papeles”, relató Gómez.

“A mi pareja también le hicieron las mismas preguntas. Lo chistoso es que, cuando estábamos juntos y esperando a ver qué era lo que iban hacer con nosotros, porque todo era muy raro. Comenzamos a asustarnos cuando llegó la oficial a decirme que si yo era un coyote que intentaba pasar a Fanny, quien es mi pareja, a Estados Unidos”, agregó.

Sostuvo que uno de los oficiales les dio una carta para que ambos firmaran, pero no les dieron tiempo de leerla, y en seguida comenzaron a quitarles sus teléfonos y al frente de ellos comenzaron a revisar llamadas, correos, y mensajes de WhatsApp. Todo eso sin darles la mayor explicación del caso. Luego, los retuvieron en una bodega por separado, les quitaron el celular, los documentos, los zapatos y los bolsos.

Rabel Isaac Gómez y Fanny Picado, quienes mantienen una relación de noviazgo desde hace 6 años, se tomaron varias fotos el día que salieron de viaje hacia México. Ellos arribaron a territorio azteca el 25 de enero pero fueron enviados de vuelta al día siguiente. Foto: Cortesía.

La pareja denunció que fueron 10 horas que estuvieron detenidos en un sitio que no contaba con los servicios básicos necesarios y que varios oficiales de Migración los trataron como delincuentes, los maltrataron y hasta se burlaron de ellos.

“En esa bodega había muchas personas retenidas de diferentes países: colombianos, venezolanos, paraguayos, argentinos, nicaragüenses y panameños son los que recuerdo. Todos se preguntaban sobre lo que estaba pasando y por qué estaban retenidos, pero nadie daba respuesta. Recuerdo que esa bodega era pequeña y había un montón de colchonetas y no había luz”, relató Gómez.

Comentó que, finalmente, los oficiales de Migración del aeropuerto les informaron que serían enviados a Costa Rica, sin explicarles por qué los detuvieron y por qué no los dejarían entrar al país. “Solo nos dijeron que nos iban a enviar a Costa Rica. Nuestro vuelo salió el jueves 26 de enero a las 4: 30 a. m y a las 7: 30 p. m. ya estamos en suelo tico”, señaló Fanny Picado.

Picado contó a La Nación que esta salida era su primer viaje fuera del país y que lo vivido en el aeropuerto frustró su sueño de conocer la Basílica de la Virgen de Guadalupe. A pesar de lo vivido, ella dice mantenerse optimista porque a pesar de la mala racha que pasaron, agradece a Dios porque ya están en Costa Rica, “sanos y salvos”.

Esta no es la primera que turistas costarricenses reportan haber sido rechazados al tratar de ingresar a territorio mexicano. La mayoría de los afectados aseguran haber permanecido hasta 24 horas incomunicados, sin agua potable ni comida.

