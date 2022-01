Reyerta a balazos y machete deja dos hombres heridos en nueva pugna por tierra indígena

Una reyerta que inició con un primer ataque a balazos, seguido por una respuesta con machete, dejó dos hombres heridos en una nueva disputa por terrenos en las reservas indígenas. El enfrentamiento ocurrió el pasado 30 de diciembre en el Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina, ubicado en Limón.

La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que el suceso originó que se abriera un expediente judicial en el cual los dos heridos figuran como sospechosos, cada uno de un delito de tentativa de homicidio. “Los hechos sucedieron el 30 de diciembre del 2021, cuando una persona no indígena, apellidada León Gómez, de 33 años, se trasladaba en su motocicleta hacia el territorio indígena Bajo Chirripó, en Matina. Se cree que, en un momento determinado, la persona indígena, de apellidos García Segura, de 46, disparó en contra de la primera (León) y la impactó en el brazo izquierdo y en la cabeza.

“Se presume que, tras la agresión sufrida, León hirió a García con un machete, por lo que ahora ambos hechos se investigan. Es decir, tanto la agresión cometida en perjuicio de la persona indígena como de la no indígena”, detalló el Ministerio Público en un comunicado en el cual se agregó que este proceso judicial lo investiga la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI), en el expediente 21-000900-1103-PE.

Este violento hecho es una secuela más de la disputa que mantienen los nativos con personas no indígenas por los terrenos que se ubican dentro de los 24 territorios indígenas distribuidos en el país. El conflicto nace porque la Ley Indígena, emitida el 29 de noviembre de 1977, estableció que las tierras de las reservas son propiedad de los indígenas. Sin embargo, esa legislación no estableció los límites de cada territorio, ni cómo se obtendrían los recursos para expropiar las fincas que eran propiedad de no indígenas.

Incluso, luego de entrar en vigencia la legislación, hubo compras y ventas de propiedades dentro de territorios que fueron debidamente inscritos en el Registro Nacional. Fue hasta el 1.° de marzo del 2016 que el Gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan-RTI, para devolver a las personas autóctonas los terrenos, pero seis años después los logros han sido mínimos.

[ Lento proceso para devolver tierras a indígena atiza la hostilidad en Térraba ]

Esa lentitud ha generado que en diversos territorios, los indígenas pusieran en práctica planes de recuperación de tierras, los cuales son ejecutados por ellos mismos, situación que ha repercutido en quema de plantaciones, de ranchos, muerte de animales domésticos, corta de cercas de púas, amenazas, balaceras e intentos de homicidio.

Breve recuento

Este es el primer hecho violento, que al menos trasciende, y que ocurre en el territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina, relacionado por la lucha de tierras. La reserva Bajo Chirripó fue creada el 26 de diciembre de 1992. Abarca una superficie de 19.710 hectáreas y está ubicada en los distritos de Matina y Carrandí que pertenecen al cantón de Matina y otra parte al distrito de Tayutic de Turrialba. En el territorio habitan 923 personas según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Adrián Sanabria Payán, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina, dijo que esa organización mantiene entre 15 a 20 procesos judiciales contra parceleros que tienen fincas dentro de la reserva. Precisó que contra León Gómez ya existe un proceso que se tramita en el Juzgado Agrario de Limón desde enero del 2021 y que se espera que en agosto se dicte sentencia.

[ Capturan indígena por balear a otro nativo en disputa por tierra en Cabagra ]

En el Poder Judicial consta que se trata del expediente 21-000036-0465-AG en el cual se dictaron medidas cautelares, entre ellas la prohibición a León de cortar árboles, realizar construcciones de cercas o introducir más cabezas de ganado de las ya existentes en la finca, que es de unas siete hectáreas. Esto por resolución dictada por la jueza Heilin Rojas Madrigal el 10 de agosto pasado.

El indígena García, involucrado en este asunto, es secretario de la ADI de Bajo Chirripó. Precisamente, en un pronunciamiento emitido por la organización, afirman que este hombre sufrió lesiones en la cabeza y brazos por lo cual está internado en el Hospital Tony Facio. Asimismo, atribuyen a León violentar las medidas cautelares, pero no precisan a cuál de las disposiciones se refieren, ni la fecha en que habría ocurrido la supuesta desobediencia. En este caso no fue posible obtener una versión de León, pues no aparecen teléfonos registrados a su nombre.

Paralelamente, la Fiscalía comunicó que el pasado 5 de enero se abrió una causa por usurpación contra León, la cual se tramita en el expediente 22-000001-1214-PE.

La Reserva Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina fue creada el 26 de diciembre de 1992 y abarca una superficie de 19.710 hectáreas.