¿Dónde hace más frío en Costa Rica?

Agricultores y amanecer, fin de año Eduardo Calvo, agricultor de Tierra Blanca, Cartago, es uno de lo que ha echado mano de más abrigos para afrontar los amaneceres de los meses más fríos del año. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Febrero es uno de los meses más fríos del año, por lo que en estos días las zonas altas del país experimentan temperaturas muy frescas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. Lo anterior a pesar de que los empujes fríos han mermado.

De acuerdo con el meteorólogo Juan Diego Naranjo, desde el fin de semana previo a las elecciones no hemos tenido afectación de más empujes fríos y para esta semana tampoco se vislumbra ninguno de esos fenómenos cerca de nuestro territorio.

Durante el más reciente empuje frío, Nelson Zeledón Rivera, agricultor de 45 años, quien siembra papa en Cipreses de Oreamuno, Cartago, afirmó que tuvo que acudir a camisa de manga larga y un chaleco debajo de su abrigo para contrarrestar el frío que pega a eso de las 5 a. m., cuando empieza su labor.

“Estuvo friísimo, incluso en un grupo de WhatsApp que tenemos los agricultores nos pasaron el video de una escarchada en las cercanías del volcán Turrialba, es decir se forma hielo en las plantas, el pasto y todo. Si eso cae en las plantas de papa hay que echarles agua rápidamente, porque si no el hielo las quema”, dijo.

Añadió que aunque él está acostumbrado a esas temperaturas, ha tenido que acudir a abrigos y a tener cerca los termos de café, en las trojas o bodegas o hasta en la cabina del carro, para estar tomando a menudo.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en la temporada de empujes fríos, que va de noviembre a febrero, hemos tenido 17 de esos fenómenos cerca del territorio, es decir, cuatro más del promedio normal. Sin embargo, todos han sido de poco impacto. Ningún frente frío (que son más intensos que el empuje frío) ha tocado nuestro territorio, como sí ha ocurrido años atrás.

Los barrios del Valle Central que usualmente son más frescos han tenido durante las últimas semanas temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius. Así lo revelan los termómetros de estaciones meteorológicas como las de Jaboncillal de Mata de Plátano en Goicoechea y Patio de Agua de Coronado, donde este martes estuvo a 10 grados, así como finca Los Macaya, Goicoechea, con temperaturas mínimas de 9 °.C.

“Se trata de regiones altas, que están en las faldas del Irazú. Lo mismo ocurre en Poás y Poasito de Alajuela por estar cerca del volcán, al igual que en las cercanías del macizo del Barva”, dijo Juan Diego Naranjo, quien afirmó que en Poás de Alajuela los vecinos estuvieron a 6,4 °.C. este martes.

Igual criterio expresó la meteoróloga Rosangélica Montero, de la Sección de Climatología del IMN; quien afirma que el frío se debe en gran parte a su altitud, ya que superan los 1600 metros sobre el nivel del mar. “Sin embargo, hay regiones más frías, pues al revisar los récords históricos sobresalen Poás de Alajuela, San Antonio de Escazú, Oreamuno y Llano Grande de Cartago, con temperaturas mínimas entre los 0 °C a los 6°C.”, expresó.

Hasta el momento no se registran temperaturas por debajo de los 0° C., pero las más bajas del cerro de La Muerte han sido de 0,2 °C., mientras que en el cerro Chirripó han llegado a 0,5 °C. En el volcán Irazú han sido de 1,2 °C. y en el volcán Turrialba la marca más baja llegó el mes pasado a 2,2° C.

La sensación térmica, que es la forma como las personas perciben la temperatura, suele ser influenciada por otros factores como el viento o la diferencia entre estar al sol o a la sombra, de modo que a veces el frío se siente más fuerte. A manera de ejemplo, al mediodía de este martes en la cima del Irazú la temperatura era de 4,6 °.C, pero quienes estaban en el coloso cartaginés o sus alrededores podían sentir casi tres grados menos, es decir 1,7 °.C, debido a dicha sensación.

[ ¿Dónde se sienten las temperaturas más frías del país? ]