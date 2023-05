Mujer policía utiliza tenis hace siete meses por escasez de botas

Daniela López Valverde, oficial de Fuerza Pública en Pérez Zeledón, usa tenis en sus jornadas laborales desde hace casi siete meses, luego de que solicitara unas botas nuevas en la unidad administrativa del Ministerio de Seguridad Pública y le respondieran que no existía disponibilidad en la talla y el tipo que ella pedía.

López Valverde relató que las botas Magnum que utilizaba regularmente se le quemaron en un incendio ocurrido el 18 de octubre del 2022. Debido a lo anterior, recurrió a sus superiores para presentar la solicitud de unas nuevas botas, pero la respuesta fue negativa.

En el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSBRUN-DPCPZ-UA-0541-2023, con fecha del 18 de marzo anterior, el encargado de intendencia en la delegación de Pérez Zeledón le comunicó a la oficial que el Ministerio no cuenta con botas tipo Magnum, por lo que no sería posible el cambio.

“Si considera el estilo actual de botas que posee el Ministerio, indicar la talla que requiere y de esta manera tramitar nuevamente la solicitud”, indica el comunicado.

La oficial Daniela López Valverde recibió, en marzo pasado, un oficio en el que se le indica que el Ministerio de Seguridad no cuenta con el tipo de bota que solicitó. Por ello, utiliza zapatos tenis. Foto: (260326398019102/Cortesía)

El estilo que maneja la cartera de Seguridad es una bota conocida como Jungla. López Valverde, quien tiene nueve años de ser oficial, solo puede usar la tipo Magnum debido a una lesión que sufrió en su pie.

“Las que hay actualmente no me quedan en las tallas establecidas, yo tengo un lipoma (bulto de grasa) en mi pie derecho a raíz de una lesión que tuve y el Ministerio pretende que yo me ponga las botas que no me quedan. Entonces me dicen que no hay botas y estoy sin una solución al respecto”, comentó.

La bota Magnum se diferencia de la Jungla porque la primera es mucho más ancha, en especial en el área del tobillo, precisamente donde López tiene la lesión.

Daniela López utiliza tenis desde octubre del año pasado, luego de que perdiera sus botas oficiales en un incendio. Foto: (Cortesía)

Mainor Anchía, presidente de la Seccional de Fuerza Pública de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reconoció la falta de avituallamiento en botas y uniformes de los oficiales. Al parecer, hace más de un año que no se realizan cambios de insumos.

“Hay oficiales que me comentan que tienen dos años o más (esperando calzado). Lo que han venido haciendo es sustituyendo de manera muy inmediata o directa casos de gente a quienes se le rompieron las botas y el número está en existencia; pero para muchos casos la respuesta es no hay. El Ministerio no ha podido hacer la compra de botas”, dijo Anchía.

Por su parte, Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), sostuvo que la carencia y el retraso en los implementos se deben a la última licitación de botas realizada por el Ministerio de Seguridad.

“Estamos revisando cómo se llevó a cabo esa licitación, ha habido una gran debilidad. A los policías se les deben entregar tres uniformes, no dos, y al menos dos pares de botas, no solo uno”, enfatizó Rojas.

La Nación consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública sobre las medidas que se han tomado en el caso de la oficial López y si se ha buscado resolver su situación. El departamento indicó que la consulta está en trámite y que se está a la espera de la información.