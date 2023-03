Gerald Campos pide a magistrados reconsiderar denegatoria de permiso para seguir como ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, le solicitó a los magistrados reconsiderar la votación negativa que le impedirá seguir como ministro de Justicia por un año más. Mediante un video, el jerarca confirmó que apeló la decisión tomada por la Corte Plena.

El lunes de la semana anterior, la Corte Plena rechazó renovar el permiso otorgado a Gerald Campos, en mayo del 2022, y por un plazo de un año, para trasladarse al Poder Ejecutivo como ministro de Justicia y Paz.

Campos, quien a inicios del 2022 ejercía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), necesitaba de 17 votos a su favor de los 22 magistrados para que se prorrogara su permiso, es decir, tres cuartas partes de la Corte. Sin embargo, la votación no favoreció al jerarca e incluso hubo quienes cuestionaron una conducta suya.

Por ejemplo, se le cuestionó que no haya renunciado a su inmunidad, para enfrentar una causa abierta por presunto peculado.

En el video, que fue divulgado este martes, Campos dijo que no ha renunciado a su inmunidad porque el expediente en el que se le investiga no ha llegado al Congreso y destacó que los magistrados se equivocaron al negarle el permiso para estar en el Ejecutivo, ya que se lo han otorgado a otros funcionarios judiciales anteriormente.

“Presenté un recurso de revisión con base en lo que dice nuestro ordenamiento y le estoy explicando a los magistrados mis argumentos (...). En primer lugar, yo no he presentado la solicitud de levantamiento de la inmunidad porque no ha llegado todavía el expediente a la Asamblea Legislativa. Entiéndase que es la Asamblea Legislativa el órgano competente de conocer mi gestión y de resolverla, y en ese sentido fui orientado por el Ministerio Público mediante una nota donde ellos me explicaron cuál era el procedimiento, igual situación observé en la Asamblea Legislativa. Entonces no puedo presentarlo hasta que ellos remitan el expediente.

“Con relación a las puertas giratorias (movimientos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo), yo creo que todo el análisis versa sobre los administradores de justicia, que ellos ocupan cargos de juez dentro del Poder Judicial, yo no ocupo cargos de juez, nunca los he ocupado. En ese sentido la normativa y los convenios que se han firmado vienen regulados y orientados a ese tipo de personal, inclusive el proyecto de ley que viene en la Asamblea Legislativa va orientado a los administradores de justicia, no a los auxiliares, por lo cual creo que puede haber una interpretación errónea.

“En años anteriores a miembros del OIJ les permitieron estar en Gobierno. Incluso ayer en votación le dieron permiso al viceministro de justicia”, explicó Campos.

Efectivamente, este lunes 27 de marzo los magistrados renovaron el permiso para Exleine Sánchez, quien anteriormente se desempeñaba en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El 3 de mayo del 2022, Campos había recibido el aval de 20 magistrados, solo con la oposición de dos. Ese permiso seguirá vigente hasta el 7 de mayo, cuando el jerarca debería regresar al OIJ, salvo que los altos jueces reconsideren.

Durante aquella sesión, los magistrados discutieron sobre la causa activa en el expediente 16-000017-1218-PE, en el que figura Campos por el presunto delito de peculado y que cuenta con solicitud de apertura a debate ante el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.

Asimismo, contra Campos se abrieron dos causas que fueron desestimadas: el expediente 18-021383-0042-PE por presunto peculado y el expediente 14-000010-0033-PE por presunto incumplimiento de deberes. Ese día, el entonces subdirector del OIJ aseguró a los magistrados que renunciaría a su inmunidad como ministro para enfrentar el proceso que sigue activo por presunto peculado.

No obstante, la magistrada de Sala Primera, Iris Rocío Rojas, así como Julia Varela, de Sala Segunda, afirmaron la semana pasada que negarían el permiso porque Campos no cumplió con su palabra de renunciar a su inmunidad ante el Juzgado Penal de Hacienda.

“Creí en la palabra de don Gerald”, dijo Varela, quien en mayo del 2022 sí apoyó la solicitud. “Lamentablemente no se ha resuelto el caso y no hay en el expediente, según vimos, ninguna manifestación de que él renuncie a esa inmunidad para seguir el proceso, que ojalá pronto se resuelva. Es un poco hasta reñido con la ética que una persona que se compromete a algo no lo cumpla”, manifestó.

El magistrado de Sala Constitucional, Paul Rueda, manifestó que desde el 2018 él ha votado en contra de permitir a funcionarios judiciales trasladarse al Poder Ejecutivo. Rueda no estaba en la sesión de Corte Plena en que se otorgó el primer permiso al jerarca de Justicia.

