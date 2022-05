Corte Plena da permiso a Gerald Campos para convertirse en ministro de Justicia

La Corte Plena le dio permiso sin goce de salario al subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerald Campos Valverde, para que ejerza como ministro de Justicia y Paz en el entrante gobierno de Rodrigo Chaves.

La solicitud de Campos fue respaldada por 20 magistrados y rechazada por dos, la noche de este martes. Según el procedimiento de Corte Plena, necesitaba 17 votos (tres cuartas partes de los magistrados) para que se aprobara la petición del funcionario judicial. La autorización es otorgada por un año, con opción de prórroga.

Durante la sesión, los magistrados discutieron sobre la causa activa en el expediente 16-000017-1218-PE, en el que figura Campos por el presunto delito de peculado y que cuenta con solicitud de apertura a debate ante el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.

Asimismo, contra Campos se abrieron dos causas que fueron desestimadas: el expediente 18-021383-0042-PE por presunto peculado y el expediente 14-000010-0033-PE por presunto incumplimiento de deberes.

Campos recibió el permiso por un periodo de un año, con opción de prórroga. Foto: Archivo.

De igual forma, en agosto del 2016, Wálter Espinoza presentó una denuncia ante la Inspección Judicial para que investigara si el entonces magistrado Celso Gamboa Sánchez y Campos actuaron como mediadores de un diputado para intentar conseguir una plaza a un tercero dentro de la institución. La denuncia fue archivada por la Corte Plena en octubre del mismo año.

En una videollamada justo antes de la votación, Campos aseguró a los magistrados que renunciará a su inmunidad como ministro para enfrentar la causa activa por presunto peculado.

“Renuncio a cualquier tipo de inmunidad que me corresponda producto del nombramiento como ministro si la Corte al final decide otorgarme el permiso. Siempre he sido muy claro, muy transparente, he dado las explicaciones, y yo soy el más interesado en que esta causa ya culmine, que sea la última causa del sinnúmero de causas que se abrieron desde hace cinco y seis años”, afirmó el futuro ministro.

El magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, señaló que votó a favor de brindar el permiso por la presunción de inocencia.

“Yo no puedo agravarle la situación (a Campos) por las denuncias, pero lo segundo es que se ha tardado mucho el sistema en resolver, entonces también una omisión nuestra no puede ser imputada o cargada sobre la persona que lo pide”, apuntó Cruz.

Patricia Solano, presidenta de Sala III, declaró que votó en contra “por un tema de riesgos, creo que por conveniencia y oportunidad”.

Además de aceptar la solicitud de Campos, la Corte Plena también aprobó el permiso para la jueza laboral Marta Esquivel, quien asumirá el cargo de ministra de Trabajo.