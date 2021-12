Escáner para detectar drogas se dañó por intentar pasar carga ‘sobredimensionada’, alega APM Terminals

En octubre de este año, cuando La Nación divulgó que el único escáner que tiene el país para detectar drogas estaba dañado y llevaba ya cinco meses sin funcionar, la firma holandesa APM Terminals, que opera el dispositivo en el megapuerto de Moín, en Limón, prefirió no ahondar en detalles de qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, esta semana reconoció que el paso de una carga “sobredimensionada” provocó su salida de operación.

Para empezar, corrigió e indicó que la avería se registró en julio y no a principios de junio, como lo informó el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). En aquel momento, lo que pasó fue que “a solicitud de las autoridades (no señalan cuáles), se intentó pasar una carga sobredimensionada y esto causó un daño en uno de los componentes principales, que no existe en stock de repuestos, pues se supone que debería durar toda la vida útil del equipo”, apuntó la concesionaria.

Esa situación, agregó, fue la que provocó que la reparación del equipo se llevara “bastante tiempo”, ya que este volvió a estar listo para funcionar en noviembre, según constató la propia Fiscalía de Limón en una inspección ocular realizada como parte de una investigación que abrió por este tema. El Ministerio Pública indaga de oficio al gerente, de apellido Goeritz, por el delito de desobediencia por no poner a operar el escáner en el plazo concedido por el CNC.

Sin embargo, tal cual lo dio a conocer este medio, pese a que ya está en buenas condiciones, el escáner sigue desactivado. La transnacional aseguró que esto obedece a que están trabajando en automatizarlo. Según manifiestan, buscan incorporarle un sistema que se llama Reconocimiento de caracteres de forma óptica, el cual permitiría capturar la imagen del contenedor y que esta se asocie con una placa o el DUA (Documento Único Aduanero) de forma automática, sin intervención humana.

“Este proyecto es complejo. Se trata de una tecnología que lleva varios meses de trabajo entre instalación de hardware, pruebas y ajustes, pues estamos hablando de inteligencia artificial en captura de imágenes y asociación de datos, que requiere estar completo al 100%. De manera que el escáner aún no está siendo utilizado, pues este proyecto aún está pendiente y es crítico contar con ese soporte tecnológico”.

Este equipo, que empezó a funcionar en diciembre del 2019, tuvo un costo de $2,6 millones; no obstante, las mejoras provocaron que esa inversión aumentara a $4 millones, señaló la concesionaria. Más allá del dinero invertido, la necesidad de ponerlo a operar es notoria, máxime que tan solo el año pasado esta herramienta permitió detener el tráfico de al menos 11 toneladas de cocaína camufladas en contenedores que iban hacia puertos de Europa.

Acercamiento con el Gobierno

Pero, ¿qué pasa si esa implementación se extiende por mucho tiempo? APM indicó que ese es un escenario que tienen contemplado y que justamente por ello han mantenido reuniones con las autoridades en los últimos meses. Allí “se han planteado alternativas acerca de cómo se podría utilizar en caso de que esto tome más tiempo del deseado”, mencionó.

En dichos acercamientos, APM Terminals condicionó la reactivación del escáner a que el Gobierno tenga mayor participación en su operación, según informó el CNC en días anteriores a La Nación. La primera condición es que hubiese, al menos, un policía en el Cuarto de Operaciones del escáner para que supervise la labor que allí hacen los empleados contratados por la compañía y así asegurarse de que el narco no se infiltre.

La segunda, es que el Centro de Inspección Remota opere las 24 horas del día, los siete días de la semana y no solamente 18 horas diarias como ocurría hasta julio pasado. En este lugar (operado por las carteras de Hacienda, de Seguridad Pública y de Agricultura y Ganadería) es donde determinan si el contenedor está limpio o contaminado con base en las imágenes que les llegan del escáner. Por lo anterior, es vital para la transnacional tenerlo activo siempre, dijo el CNC.

Sobre la supervisión policial en el Cuarto de Operaciones, el CNC indicó que Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, no tuvo objeción; más bien, coincidió en tener esta vigilancia para evitar corrupción.

En cuanto a la otra petición, la Dirección de Aduanas indicó que han tomado previsiones para ponerlo a funcionar las 24 horas del día “a partir de los próximos días”. Pese a que eso significa que la jornada se debe extender y se debe contar con más personal allí, la entidad aseguró que no se incurrirá en ningún gasto adicional, ya que se utilizarán plazas que quedaron disponibles tras renuncias o jubilaciones.