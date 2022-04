Clientes del Banco Nacional relatan cómo les robaron dinero vía Sinpe

Los relatos en redes sociales de clientes del Banco Nacional que afirman haber sido estafados por medio de Sinpe móvil se han incrementado en los últimos días. La inquietud de los usuarios es tal que el Banco incluso anunció este miércoles que pedirá un código de verificación para realizar transferencias por Sinpe.

El propósito de la entidad bancaria es evitar que se repitan casos como el de Mariana García, vecina de Corredores, y un hombre de apellido Barrientos, vecino de Pavas, quien pidió que solo se le citara por su apellido.

Ellos explicaron a La Nación cómo perdieron montos considerables de dinero por medio de transferencias de Sinpe, lo que los obligó a correr a la sucursal bancaria más cercana para el bloqueo de la tarjeta, y luego a interponer la denuncia al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Barrientos compartió las capturas de pantalla de los mensajes de texto del 4 de febrero que le alertaron a las 6:17 p. m., y luego 6:19 p. m., que se le habían rebajado ¢100.000 en cada transferencia.

A las 12:40 a. m. del día siguiente le llegó otro mensaje de texto por la deducción de ¢200.000, y se dio cuenta hasta que se despertó, a las 6:50 a. m.

Las estafas electrónicas han aumentado considerablemente en los últimos años. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“De inmediato llamé al banco para pedir el bloqueo de mi cuenta, ya que en cualquier momento me dejaban sin dinero, fui al Banco Nacional de Multiplaza ya que era el que estaba abierto el día sábado, donde me indican que fue estafa por Sinpe móvil”, indicó.

“Lo más extraño, le comente a la muchacha que me atendió, fue que yo no efectúe ningún Sinpe y ella me indica que tengo que interponer la denuncia ante el OIJ”, añadió. Barrientos fue el lunes siguiente al OIJ a interponer la denuncia. Él asegura que en la Policía Judicial le dijeron “que a este banco ya es hora que lo intervengan, ya que son diarias las denuncias que hay por este tipo de estafas”.

Cerca de dos meses después de la estafa, el afectado afirmó que no ha recibido actualizaciones de parte del banco ni del OIJ.

Situación similar fue la vivida por Mariana García, clienta del Banco Nacional que perdió ¢200.000.

Ella ingresó el 20 de marzo a la aplicación del banco para realizar un pago, cuando notó que había sido estafada. En su caso, García ni siquiera recibió las notificaciones vía mensaje de texto o correo electrónico de que el dinero había sido extraído de su cuenta por medio de Sinpe.

Incluso, revisó el histórico de movimientos desde la aplicación y no encontró registros de que el dinero hubiera salido de su cuenta.

“Cuando abrí (la aplicación) veo que me faltan ¢200.000 y ni siquiera me llegaron al correo los vouchers, entonces llamé de una vez al número de teléfono que está atrás de la tarjeta y lo reporté, entonces la señora de servicio al cliente me mandó de una vez los pantallazos de las personas que habían sacado los ¢200.000″, contó.

“Entonces (la empleada de servicio al cliente) me bloqueó la tarjeta de una vez y me dijo que fuera al día siguiente al OIJ a reportarlo, y luego fuera al banco con los papeles del OIJ para reportarlo como fraude”, relató la vecina de Corredores de Puntarenas.

La denuncia ante el OIJ indica que quedó registrado que el 18 de marzo a las 5:37 a. m., desde la cuenta de García se hizo una transferencia Sinpe por ¢150.000 a un hombre de apellido Sánchez, y un día después, a las 5:29 a. m. (casi a la misma hora) se gestionó otra transferencia, por ¢50.000 a una mujer de apellido Murillo.

“Manifiesto que no he brindado datos de mis cuentas a personas desconocidas por medio de llamadas o enlaces. Lo único que realicé antes de estos hechos fue revisar mi cuenta desde la web”, detalló García en la denuncia.

En un comunicado del pasado miércoles, el Banco Nacional afirmó que se han incrementando y sofisticado los métodos de estafadores para robar información personal de las personas, y aseguró que está “redoblando esfuerzos” para garantizar la seguridad de sus clientes.

La entidad sostuvo que el nuevo código de verificación que pedirán para transacciones por Sinpe puede generar incomodidad, pero “la medida se toma para la protección de todos. Enfatizamos que este código adicional no debe compartirse con nadie, ni por teléfono, ni por mensaje de texto, ni por link que los lleva a una página falsa, ni por buscadores de Internet”.