Ante aumento de estafas, Banco Nacional pedirá código para transferir por Sinpe Móvil

Esta semana me sacaron dinero sin autorización de mi cuenta.

Fui a poner la denuncia.

Sin decir aún nada, la persona del OIJ me dice:

En el Banco Nacional?

- Sí

Por medio de SINPE?

- Sí

Pase.

El Banco no lo alertó?

- No



El señor detrás mío venía por lo mismo. pic.twitter.com/uCJ3OXXta2