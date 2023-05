Autoridades anuncian ‘histórica’ arremetida contra la ola criminal en Limón

En menos de cinco meses la cantidad de asesinatos en nuestro país (352) supera en un centenar a los de igual periodo del año pasado (248). Más de la cuarta parte de esos homicidios han ocurrido en Limón (91), razón por la cual autoridades policiales y judiciales se trasladaron a esa provincia para anunciar la nueva estrategia conjunta.

Devolver la seguridad a esa provincia es el objetivo de la arremetida conjunta de los cuerpos policiales, la Fiscalía y el Poder Judicial, basada en allanamientos en puntos conflictivos, patrullajes, mayor presencia policial, apoyo de la Fiscalía de Crimen Organizado y de grupos de inteligencia que ya están en la provincia caribeña.

Así lo anunciaron el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

Según el ministro Zamora, más allá de un nuevo plan de 100 días para la provincia de Limón, se trata de una estrategia apegada a Derecho que está dirigida a atacar la delincuencia organizada por medio de inteligencia y acción.

Pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades para esta lucha que busca aplanar y disminuir la creciente ola de criminalidad que ya cobra 91 vidas en la provincia y 69 de ellas en el cantón cabecera de provincia.

El director interino del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que ya esa entidad reforzó la presencia de investigadores en la zona donde se tienen mapeadas las estructuras criminales, para que en cada homicidio se defina quién es el autor material y cuál es la estructura criminal detrás del hecho, a fin de contener la espiral que tiene a esa provincia con tasas de homicidios por encima de 33 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de lo que ocurre en el resto del país.

El fiscal Carlo Díaz indicó que esa lucha de esfuerzos busca llevar ante la justicia, con pruebas contundentes, a quienes han sembrado el miedo en nuestras calles. Indicó que no se trata de una respuesta reactiva ante el crimen, sino de estrategias a largo plazo.

Los allanamientos en focos delictivos, los patrullajes por tierra, mar y aire, así como el seguimiento dinámico a las estructuras por todo el Caribe serán parte del plan operativo para devolver la tranquilidad a la población.

El ministro Zamora afirmó que esa estrategia es “histórica”, pues contempla una conjunción de fuerzas innovadora que busca acabar con la dictadura del crimen organizado en varias partes del país. Aunque comienza en Limón, afirmó que la idea es replicarla en otras provincias donde también ha crecido la ola homicida.

“Hoy nos estamos jugando una lucha en favor de la democracia. El interés de la Policía y de todos nosotros no es detener personas, sino defender el estado de Derecho y garantizar el régimen de libertades públicas, para que todo ciudadano limonense las pueda ejercer de forma irrestricta y que no haya una dictadura del crimen organizado, imponiendo restricciones que nuestro estado de Derecho no permite”, afirmó.

Con el fin de garantizar el éxito de la operación Zamora no ahondó en los detalles, pero dijo que todo será en acatamiento del ordenamiento jurídico.

La actividad tuvo lugar frente a los Tribunales de Justicia de Limón. La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, recordó que por varios años laboró para en esa provincia y ratificó el compromiso del Poder Judicial desde el marco de sus competencias, en procura de devolverle la seguridad y tranquilidad a las personas y propiciar una cultura de paz.

El plan no busca estigmatizar ni perjudicar a la población limonense, sino luchar contra el sicariato y las estructuras que están asentadas en esa zona y están detrás de la mayoría de asesinatos perpetrados en Limón.