"Al llamar, se escuchó la grabación del banco y luego nos atendió un mae que simulaba ser uno de los muchachos de plataforma. Nos consultó por los números de cédula, el nombre y preguntó si teníamos firma digital, pero de inmediato les dije que si me iban a pedir información sensible, yo no la daría por ese medio. El supuesto funcionario del banco me dijo que no, que jamás.