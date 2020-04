Frente al riesgo, el OIJ recomienda no aportar datos personales, claves o información bancaria, no ejecutar programas de accesos remotos a computadoras o dispositivos móviles, no ingresar a enlaces desconocidos hasta que haya confirmado en las instituciones la veracidad de la información y hacer caso omiso de llamadas telefónicas donde le pidan realizar la instalación de programas remotos.