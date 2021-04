“Anoche (martes) fue la intimación y la Fiscalía lo que intima es que él en su cargo ha prestado la colaboración, que todavía no está identificada, ni la conoce la defensa. El hecho general dice que usted en su función como regidor ha prestado colaboración. Coadyuva a un grupo que se está investigando. Si usted me pregunta en qué ha ayudado, todavía no lo sé”, dijo el abogado Juan Carlos Peralta, defensor de Chavarría.