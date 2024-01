Amenaza del fentanilo: Morgue Judicial se prepara para atender alza en muertes

En la red del tráfico de drogas, en los últimos años emergió el fentanilo como un peligroso opioide sintético de uso recreativo que ya amenaza la salud pública mundial. En países como Estados Unidos dejó en el último año al menos 75.000 muertes y su presidente, Joe Biden, cataloga como una “tragedia estadounidense” esta emergencia sanitaria.

En Costa Rica, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue contundente y aseveró que “la tendencia es que el fentanilo desplace a la marihuana y la cocaína” como droga de primer uso. Por lo tanto, se prevé que esta sustancia, adictiva y que produce un efecto placentero, provoque un cambio en el consumo en nuestro país y en la lucha contra la criminalidad.

Desgraciadamente, también es un hecho que el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína, eleve la cifra de muertes. Este riesgo también lo advirtió Franz Vega, jefe de Medicina Legal del OIJ, luego de analizar la tendencia mundial y las evidencias de trasiego en Costa Rica.

Segun Vega, desde ahora se preparan por las consecuencias de esta droga que generaría “una ola de muertes” que se tendrán que atender en el servicio de la Morgue Judicial. “En un par de años estaremos ya en una cantidad importante de muertes por fentanilo”, dijo.

Esto los obliga a buscar capacitar y aumentar el número de profesionales que operan en la Morgue.

Fentanilo ya ha circulado en las calles del país . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

De acuerdo con una publicación de la Voz de América, se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir este opioide sintético. Dos miligramos de fentanilo, equivalentes a 10 gramos de sal, pueden causar la muerte por sobredosis.

“Los estadounidenses no han podido hacer nada al respecto. Eso está desatado, no han podido hacer nada y las muertes no les han disminuido. Todos los días tiene muertes por fentanilo en las morgues”, aseguró Vega.

27 funcionarios para autopsias

En la actualidad, en la sala de autopsias de la Morgue Judicial, hay 27 funcionarios, entre médicos, técnicos de disección, auxiliares y personal técnico que trabaja en la entrega de cuerpos.

“Estamos tratando de aumentar el número de personal para poder dar abasto, lo que pasa es que incrementar el número de personas expertas no es algo fácil, en Costa Rica no tenemos expertos forenses que podamos contratar.

“Si un medio se queda sin periodistas hay cierta cantidad en la calle que podría ir a trabajar, nosotros no tenemos esa facilidad, si ocupamos forenses necesitamos formarlos en un posgrado con la Universidad de Costa Rica (UCR) en convenio con el Poder Judicial y ese convenio dura tres años”, explicó.

Además, la saturación en la Morgue no estaría derivada, únicamente, de un crecimiento en las víctimas por fentanilo, sino en la cantidad de casos homicidas que atienden. El año pasado, con 907 asesinatos, los patólogos tuvieron muchísimo más trabajo y con cadáveres muy complicados, con decenas de disparos, lesiones por arma blanca e incluso torturas.

Si logran aumentar la población profesional en la Morgue podrían hacerle frente a la amenaza del fentanilo, empero, Vega advierte que desde su área, solo pueden ser reactivos. “Solamente resolvemos en el momento (de análisis forense) es a otras autoridades las que les corresponde la prevención de esto”, declaró el doctor.

Narcotraficantes mezclan el fentanilo con otras drogas para crear más adicción en los usuarios. Foto: Archivo. (Shutterstock)

Decomisos en Costa Rica

Según el OIJ, hubo cuatro decomisos de fentanilo en el 2022 y tres el año anterior; las autoridades se incautaron el equivalente a 1.000 pastillas y lograron la desarticulación de un grupo sospechoso de formar una organización dedicada a la venta de fentanilo en el país.

En la operación para desarticular esa organización, los policías decomisaron 101 pastillas de fentanilo, el cual no era producido por el grupo, sino que lo importaba probablemente desde México para mezclarlo con otras drogas (éxtasis, ketamina y metanfetaminas), sin avisarle a sus consumidores con el fin de generar adicción. La droga se vendía principalmente en bares de San José y Escazú.

Los grupos criminales dedicados al trasiego de ese estupefaciente lo mezclan con otras drogas, pues el costo es más barato y provoca que los usuarios tengan más dependencia a esa sustancia, con ello les venden más y generan más dinero.

Heldren Solórzano, directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó a este medio que el efecto del consumo de esa droga “hace que la respiración se vuelva más lenta, que haya pérdida de conocimiento y, en casos de consumo mayor, puede causar un coma o la muerte”.

LEA MÁS: Operativo contra banda del fentanilo requirió apoyo de Salud y de Bomberos ante riesgo para policías

LEA MÁS: Cae grupo sospechoso de mezclar fentanilo con otras drogas y venderlo en bares de San José

LEA MÁS: Aumento de homicidios y nivel de crueldad amenazan con desbordar la Morgue Judicial