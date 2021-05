“Ahora este retoñito es lo que me queda y tengo que sacarla adelante, por eso, como le digo a muchas personas, no puedo derrumbarme ahorita, porque ella tiene dos añitos y hay que darle de comer, jugar con ella, yo ahorita no puedo encerrarme en mi dolor, tengo que agarrar fuerzas y que el Padre Celestial me dé fuerzas para ver a esa niña”.