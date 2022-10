¿Por qué solo se condenó a dos años de cárcel al responsable de lanzar gato desde sexto piso?

El Tribunal Penal acogió la petición del Ministerio Público e impuso dos años de prisión para un hombre de apellidos Saborío Soto, a quien se le declaró responsable de lanzar un gato desde el sexto piso de una torre de apartamentos en noviembre de 2019 en Curridabat, San José.

¿Es esta una pena muy baja o muy severa? ¿Qué dice la ley de bienestar animal al respecto? La Nación le Explica.

¿Por qué la Fiscalía pidió solo dos años de condena si al imputado se le atribuye un delito de muerte animal? Copiado!

De acuerdo con la Ley de Bienestar de los Animales, que rige desde el 2017, esa es la pena máxima con que se puede castigar un delito de esta índole.

El artículo 279 de la norma, explica que “se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona (aparenta obrar por cuenta propia) cause la muerte de un animal doméstico o domesticado”.

Además, añade que “por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano”.

Fiscalía pide dos años de cárcel para sospechoso de lanzar gato desde sexto piso

¿Qué criterios tomó en cuenta la Fiscalía? Copiado!

En la audiencia de la lectura de conclusiones el pasado 14 de octubre, la fiscala Natalia Rojas Méndez, expuso que Saborío Soto es “el autor único y responsable del delito de muerte animal, los hechos fueron demostrados y no hay duda que actúo con la intención, dolo, conocimiento y voluntad para lograr la muerte del felino”, expresó.

El ente acusador solicitó la pena máxima porque en su criterio, el acusado no pidió disculpas ni mostró arrepentimiento por el daño que provocó, por el contrario, según alegó, solo se ven burlas, risas, no hay compasión, empatía o cuido hacia su propia mascota.

Para la representante del Ministerio Público, la pena aprobada por el legislador es ‘baja y no representa el sufrimiento y dolor que experimentó el animal’.

“Yo lo digo con mucho respeto para el legislador por todos los años de experiencia que tengo de estar en juicios, como fiscal he visto penas que representan un reproche a la gravedad y magnitud de las causas, sin embargo, en este caso yo me tengo que apoyar en la pena máxima que en realidad para mí no representa el reproche que estoy solicitando ni la gravedad del daño causado”, enfatizó Rojas.

Fiscalía solicita dos años de prisión contra sospechoso que lanzó gato de sexto piso La Fiscala, Natalia Rojas Méndez, insistió en que la pena de dos años que fija la Ley de Bienestar Animal no es suficiente

Asociación protectora animal pide ¢25 millones a sospechoso de lanzar gato desde sexto piso

El Caso Copiado!

El expediente de este caso se abrió en agosto del 2020, cuando circuló un video donde se observaba a Saborío arrojar al animal desde un balcón en una torre de apartamentos en Curridabat. No obstante, las investigaciones de la Policía Judicial determinaron que el hecho ocurrió en noviembre del 2019.

Un día después de difundido el video, el 2 de agosto del 2020, el acusado publicó una carta donde se ponía a las órdenes de la Fiscalía para asumir la responsabilidad por el acto cometido.

“Cuando se dieron estos hechos, hace varios meses, yo estaba en una de mis peores crisis, y hasta había intentado quitarme la vida por lo que terminé internado en un hospital de San José. Bajo los efectos del alcohol y drogas, respondí a la presión social de las otras personas que estaban conmigo ese lamentable día, realizando esta terrible acción”, agregó en aquel momento.

La autopsia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el gato fue lanzado desde una altura de 27,98 metros. Después de caer, caminó 30 metros hasta llegar a un parque de perros donde lo encontraron y auxiliaron, pero ahí falleció.