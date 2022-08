Médico sospechoso de asesinar a María Tacsan enfrentará juicio

El médico sospechoso del feminicidio de su esposa, María del Carmen Tacsan Ulate, deberá enfrentar un juicio en el Tribunal Penal de Heredia. Así lo decidió la mañana de este jueves el Juzgado Penal de Heredia.

El hecho ocurrió el 19 de setiembre del 2020 en San Rafael de Heredia, cuando, al parecer, Pérez Hernández le habría disparado en el cielo de la boca y herido de arma blanca a Tacsan, de 40 años. Además, según la acusación de la Fiscalía, el hombre le habría suministrado lidocaína a la víctima para inmovilizarla.

“El disparo que presentaba la afectada se realizó luego de la intoxicación por este medicamento y las lesiones punzocortantes y cortantes ubicadas en el cuerpo de la agraviada se produjeron en una fase agónica o post mortem; con lo cual se determina, sin ninguna duda, que la ofendida no pudo autoinfringirse un disparo o inclusive las heridas de arma blanca”, expone la pieza acusatoria divulgada en marzo.

Pérez, de 44 años, le dijo a la Policía que él estaba fuera de la casa y cuando regresó la encontró muerta, presumiendo un suicidio. El imputado estuvo un año en prisión preventiva, entre el 26 de setiembre del 2020 y la misma fecha del 2021, pero la medida cautelar se cambió al arresto con tobillera, la cual se mantiene actualmente.

María del Carmen Tacsan Ulate, de 40 años, habría sido asesinada por su esposo, un doctor en Radiología de apellidos Pérez Hernández. Foto: Tomada de facebook

El abogado de Pérez, José Miguel Villalobos, afirmó que para el Juzgado “hay argumentos de la defensa que pueden ser válidos, como que el imputado no podía estar en el momento en que ocurre el homicidio o el suicidio, porque tampoco se sabe”.

Villalobos también criticó a la jueza que determinó elevar el caso a juicio. “Típico de jueces que no quieren cumplir sus funciones de jueces de etapa intermedia y prefieren avanzar todo a debate. Es decir, cuando la jueza dice que es importante analizar la autopsia y demás, no, es que si el imputado no estaba ahí, no importa la autopsia”, indicó.

El abogado defensor agregó que aparecieron elementos nuevos, relacionados con mensajes y llamadas, que comprobarían que Pérez no mató a Tacsan.

La causa es tramitada dentro del expediente 20-005047-059-PE.