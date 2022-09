Joven denuncia amenazas a ella y a su familia por una disputa de terrenos con un conocido

Un presunto conflicto de terrenos llevó a un intento de asalto y secuestro contra una familia de Bagaces en el 2020, según denunció en redes sociales una joven de 26 años integrante de ese núcleo familiar. Ella asegura que desde entonces han recibido hostigamiento y amenazas constantes y no han obtenido respuestas de parte de las autoridades judiciales.

Marieliza López Álvarez, en un video en Facebook que se volvió viral, afirmó que aunque sus familiares no querían que lo publicara, ella lo hizo por el mismo temor que viven a diario: “lo hago con el fin de salvaguardar nuestras vidas”.

Ella relató que el día antes del secuestro, uno de los sujetos les advirtió lo que iba a ocurrir. El 20 de junio del 2020, afuera de la finca donde vivía la familia López, en la localidad de Salitral, llegaron varios sujetos vistiendo uniformes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a simular que allanaban la propiedad.

López relató a La Nación que antes de que los hombres ingresaran, ella logró alertar por WhatsApp a otros miembros de la familia, quienes llamaron a las autoridades. Mientras, los sujetos los ataron por algunos minutos e intentaron sacar a López de la casa, hasta que llegó la Fuerza Pública y hubo un intercambio de disparos.

Aquella noche, el medio regional Guana/Noticias informó que “al ver la unidad de Policía, los delincuentes abrieron fuego, impactaron la patrulla y huyeron hacia la montaña (...). Unidades de Bagaces, Cañas y Liberia se encuentran siguiendo el rastro de los falsos agentes, montaña adentro”.

“Al día siguiente encontraron a uno de ellos, lo tuvieron retenido, se supone que le dieron seguimiento pero no lo sabemos a ciencia cierta, y todos los demás ahí andan, libres como si no hubieran hecho nada, dos años después seguimos esperando justicia en este caso”, reclamó López, quien detalló que después de lo sucedido dejaron de vivir en esa finca en Salitral.

La joven remarcó que el autor intelectual de los hechos, en los meses siguientes, empezó a cerrar la servidumbre de la finca con un portón y a presentarse a la Fiscalía como si él fuera el dueño del terreno. Además, la casa donde ellos vivían la han ido desmantelando poco a poco.

“Ya no se puede cuidar, se robaron todo el mobiliario, la instalación eléctrica, entre otros, en junio de este año mi papá llegó a la finca y al ver los daños y el vandalismo que se sufrió le dio un infarto, el cual casi le produce la muerte”, relató.

La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó que la causa 20-001291-060-PE se tramita contra cinco personas de apellidos Benjamín Diaz, López Lamas, Segura Arguedas, Fonseca Fallas y Quesada Vega, por el presunto delito de tentativa de robo agravado.

La institución señaló que “se determinó que no era procedente solicitar medias cautelares, puesto que no se cumplía con la necesidad de cubrir peligro procesal alguno, ya que en ese momento no se tenía ninguna referencia o manifestación que justificara la imposición de una medida cautelar”.

La joven afirmó que el autor intelectual de este hecho, quien es uno de los investigados, es un hombre que ha conocido a su familia desde hace varios años, pero ahora, sin razones claras, los está hostigando para que abandonen las fincas que les pertenecen. Agregó que dos meses antes del intento de asalto, el sujeto empezó a alquilar una finca que rodea el lote de su mamá.

Luego de los hechos de junio del 2020, López aseguró que la empezaron a seguir y a amenazar por medio de llamadas y redes sociales. Ella contó que viajaba en auto a Nicoya porque trabajaba en el Ministerio de Salud de la zona, cuando un sujeto empezó a echarle el vehículo encima al suyo.

“Hace aproximadamente un año tuve que renunciar a mi trabajo, debido a que uno de estos sujetos me perseguía en carro en un vehículo cuando yo me dirigía del trabajo a la casa, a pesar de que se presentó la denuncia, archivaron el caso porque no había suficientes evidencias para implicarlo”, relató.

López, quien vivía sola, se pasó a vivir con sus papás por la inseguridad que sentía. Otra medida de seguridad es que es escoltada por sus papás cuando viaja hacia su lugar de trabajo.

Ella indicó a La Nación que el lote donde ocurrió el intento de asalto le pertenece a su mamá, mientras que en otra propiedad perteneciente a su padre, ubicada a unos 600 metros, asesinaron a un hombre a quien le prestaban el sitio, y hallaron el cuerpo el pasado 29 de agosto. La Fiscalía confirmó que se tramita una causa por el homicidio de un hombre de apellidos Juárez Ovares.

“Debido a lo reciente de los hechos, la causa está en una etapa inicial en la que se trabaja en determinar aspectos como el móvil y las circunstancias que mediaron en el hecho, por lo que, de momento, no se ha individualizado a ninguna persona como sospechosa”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de este medio. Tampoco hay evidencias para asociar esta muerte con los hechos denunciados por la joven.

“Hemos guardado silencio por dos años esperando justicia y en vez de ir viendo la luz, esta situación se nos está saliendo de las manos, por favor de todo corazón, les pedimos ayuda. Necesitamos salir de este encierro, de este caos en el que nuestra familia está metida”, concluye López en su video.

La Fiscalía señaló que a raíz del video, la entidad “no tuvo conocimiento de hechos de amenaza directa de alguno de los imputados hacia las personas ofendidas con posterioridad al evento ni a sus indagatorias. Incluso, el 24 de mayo de 2022, se realizó la información de derechos a las víctimas, y tampoco se obtuvo información de hechos de esa naturaleza”.

Asimismo, el OIJ de Liberia contactó nuevamente a López y a sus familiares el pasado 31 de agosto, para dar seguimiento al caso y a lo expuesto en el video. Al respecto, López afirmó que ese día no les hicieron preguntas sobre el asalto, pues el agente le dijo “que no tenía mucho conocimiento del caso debido a que lo llevaron otros compañeros”.

También afirmó que han denunciado todas las amenazas, pero en el OIJ las han archivado. Asimismo, agregó que su familia ha recibido malos tratos por parte de algunos funcionarios de la Fiscalía, quejas que fueron a presentar a la Contraloría de Servicios.