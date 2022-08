A joven asaltada en eólicas de Santa Ana la encañonaron y la hincaron para quitarle ¢3 millones

Amanda Castro fue con sus amigos a pasar la tarde del sábado al parque eólico ubicado en Santa Ana, San José. Al igual que muchos otros jóvenes, lo vio como algo normal y para salir de la rutina. Una vez terminado el paseo iba saliendo del área verde cuando fue interceptada por un sujeto que les apuntó con una pistola y los asaltó.

Ella lo califica como una experiencia traumante, en especial porque fue a ese lugar sin pensar en que algo así le ocurriría. Según contó la joven a La Nación, el asaltante los obligó a arrodillarse, los despojó de sus pertenencias y comenzó a disparar; por fortuna no la hirió a ella ni a ninguno de sus amigos.

“Llegamos como a las 3:30 p. m. fuimos los primeros y en ese momento no había nadie más, ya a las cuatro comenzaron a llegar familias, parejas y no había nada sospechoso. El día estaba muy bonito y ya nos estábamos yendo; salimos por un camino estrecho que es donde normalmente se entra para no escalar una montaña y vimos que un tipo venía hacia nosotros”, relató.

Una vez que el hombre estaba cerca de ellos, les pidió que le entregaran los celulares; ellos muy asustados le dijeron que no tenían ningún objeto de valor, no obstante, el atacante les insistió que desde hace rato los estaba observando y que le entregaran todo lo que tenían.

“Le entregamos las pertenencias, salimos corriendo y algunas personas que estaban ahí no se dieron cuenta de lo que pasaba quizás por el desnivel de la montaña, entonces yo me acerqué a ellos y los alerté. Llamamos a la Policía y tardó unos 10 minutos o más en llegar pero no hubo nadie durante todo el rato que estuvimos ahí”.

Víctima de asalto en las eólicas de Santa Ana, contó que ella y dos amigos fueron amenazados por un hombre con una pistola para robarles sus pertenencias. (Albert Marín)

Aunque Castro interpuso una denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), asegura que su principal objetivo es hacer un llamado de atención para que las personas entiendan que no es un lugar seguro como solía ser y que la Policía tampoco está ahí. “Por dicha en nuestro caso no tardó tanto en llegar, pero ahí no hay nadie”.

“Mi amigo por dicha solo andaba un bolso y un teléfono, pero a mi amiga y a mí nos fue peor, porque nos robaron unos bolsos de marca, a ella las llaves del carro, y a mí las de mi casa, los celulares, audífonos inalámbricos, las cédulas, tarjetas, licencias, casi un total de ¢3.150.000 entre todas las cosas”, explicó.

La joven y sus amigos creyeron que el asaltante era un cuidador de caballos de la zona porque llevaba puestas unas botas, una camisa manga larga y una gorra.

Desde el OIJ confirmaron que desde el fin de semana anterior hasta este lunes, han recibido al menos tres denuncias por asalto en el Parque Eólico de Santa Ana. Sin embargo, “por encontrarse en una fase de investigación privada no se pueden brindar mayores detalles”, apuntaron.

Daniel Chavarría, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, comentó que aunque conoce del caso, ese cuerpo policial no atendió este ni ningún otro hecho relacionado; en su criterio porque fueron los oficiales de Fuerza Pública quienes se acercaron a la zona tras una llamada al 911.

No obstante, Chavarría explicó que se realiza al menos un monitoreo diario en el parque eólico y durante los fines de semana el control policial aumenta a dos operativos; que es cuando más familias concurren en la zona. “No podemos negar que hay mucha gente que encontramos haciendo escándalo o botando basura, pero no ha habido asaltos que nos hayan llamado la atención o denuncias, al menos en policía municipal de Santa Ana”, dijo el oficial.

“Les recomendamos que tengan precaución porque como el lugar es visitado por mucha gente, generalmente familias y muchachos y muchachas, les recordamos que tengan precaución y cuidado sobre las personas que tienen al lado y cuidar sus pertenencias”.

Un hombre de apellido Muñoz y conocido como Pachita fue detenido el pasado 17 de agosto como aparente sospechoso de cometer asaltos en diferentes puntos del cantón de Santa Ana, específicamente en Salitral, donde se ubica el conocido Parque Eólico de Santa Ana.

A Muñoz se le decomisó un arma de fuego, que en apariencia la utilizaba para perpetrar los robos y asustar a sus víctimas. Al mismo tiempo, otro segundo hombre, apellidado Granados, quedó a las órdenes de las autoridades por portar una pistola que no tenía ningún tipo de permiso o documentación para su uso.

Los agentes policiales no precisaron si hay relación entre ambos sospechosos y los atracos cometidos en el parque eólico, que fueron expuestos por usuarios en redes sociales donde mencionaban que un hombre los amenazaba con arma de fuego y punzocortante.

Aunque Muñoz fue capturado días atrás, la Fuerza Pública indicó que estaba en libertad. Se desconoce si cumple algún tipo de medida cautelar distinta, mientras avanza el proceso en el que se le investiga.

El Parque Eólico de Santa Ana es ampliamente visitado por grupos de amigos, familias y parejas. Sin embargo, al parecer la presencia policial en el lugar es débil. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“En el distrito Salitral de Santa Ana se están realizando revisiones constantes, decomisos y abordajes a personas, este trabajo se realiza en conjunto con policía municipal y OIJ también. Producto de estos trabajos interinstitucionales es que días atrás se detuvo a alias Pachita, un reconocido asaltante de la zona que se dedica a este tipo de actividades”, indicó Luis Alonso Leiva, jefe de Fuerza Pública de Santa Ana.

El caso de Amanda Castro se viralizó por medio de un video en Tik Tok, en donde otras personas en esa misma red social explicaron que también habían sido víctimas de intentos de asalto y que el lugar es frecuentado por aparentes grupos de menores de edad que asaltan, e incluso que los ataques ocurren durante la tarde y mediodía aún cuando hay muchos visitantes presentes.

Michelle González, una usuaria de Twitter, también se refirió al asunto y aseguró ser otra de las afectadas por los atracos en ese sector montañoso. “Hoy hace una semana me intentaron asaltar en las eólicas con arma de fuego y vi una publicación hoy que otra vez intentaron asaltar a otras personas”, escribió este domingo.

