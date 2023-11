Hotel donde se hospedó turista asesinada Arancha Gutiérrez va a juicio por tercera vez

El hotel donde se hospedó la turista española Arancha Gutiérrez, asesinada el 4 de agosto del 2018 en Tortuguero de Pococí, irá a juicio por tercera vez por su presunta responsabilidad en el crimen.

Así lo dispuso el Tribunal de Apelación de Goicoechea, al acoger los reclamos de la familia de la víctima.

El pasado 30 de octubre, los jueces resolvieron que el crimen de la turista ocurrió en una zona donde el hotel Laguna Lodge, propiedad de la empresa Kupia Kumi de Tortuguero S. A., debió procurar la seguridad para las personas que ahí se hospedaban. También, señaló que los límites del hotel no estaba bien definidos, lo que impidió que los huéspedes identificaran en dónde empezaba la zona pública.

Gutiérrez, de 31 años, fue encontrada sin vida a las 7:30 a. m. en un camino cercano al sitio de hospedaje, con signos de estrangulación. Por este crimen, se realizó un primer debate que concluyó el 10 de agosto del 2020 con una condena de 25 años de cárcel contra el misceláneo Alvin Stanford Díaz Hawkings. A él se le imputó un homicidio calificado en concurso ideal con una tentativa de violación, así como el pago ¢125 millones por concepto de daños materiales y morales.

En esa ocasión, resultaron exonerados tanto el hotel como V.C.M. Costa Rica Groups como la agencia de viajes que llevó a la turista española al alojamiento; se rechazó el pago de ¢440 millones por daños físicos y económicos que había planteado la familia de Arancha.

Dicha sentencia fue objetada y tanto el hotel como la agencia volvieron a juicio en marzo del 2023. En esta segunda ocasión, las pretensiones de la familia de Gutiérrez se desglosaban en ¢214,8 millones por daño físico, ¢230,9 millones por daño económico (al ser la víctima una mujer profesional y en edad productiva), y ¢250 millones por daño moral.

El reclamo total ascendía a ¢694 millones. En ese segundo debate, los jueces volvieron a exonerar a ambas empresas.

Ahora, la resolución 2023-1464, del 30 de octubre, revirtió parcialmente la decisión tomada el 23 de marzo por el Tribunal Penal de Pococí.

El Tribunal de Apelación detalló que Gutiérrez caminó hacia la playa por una de las salidas que el mismo hotel dispuso para ello.

Arancha Gutiérrez López fue asesinada en Tortuguero el sábado 4 de agosto del 2018. Foto: Tomada de Facebook (Foto tomada de Facebook)

“Si esas eran las rutas de acceso o de movilización de los turistas entre el hotel y la playa, al margen de que les dieran o no mantenimiento en los términos que se hacía con los jardines, eran espacios en los que se debía garantizar la seguridad y tranquilidad esperada por los huéspedes para experimentar una estadía placentera, segura y acorde a lo ofrecido por el hotel”, señalaron los jueces Kathya Jiménez Fernández, Rosaura Chinchilla Calderón y Norberto Garay Boza.

Los jueces de Apelación no aceptaron el argumento del hotel de que construir muros o mallas afectaba la naturaleza o políticas de conservación de la zona.

La sentencia señaló que esta obligación podía suplirse con la utilización de otros dispositivos menos invasivos (como rótulos, flechas, mapas o más información de parte de los funcionarios de la estancia), posibilidad que no fue considerada en la sentencia recurrida.

Gonzalo Gutiérrez, abogado de la familia de Arancha Gutiérrez, celebró la resolución, pues estima que los jueces vieron suficientes elementos para analizar la posible responsabilidad civil del alojamiento en la muerte de la víctima. “Esto es importante, porque establece un precedente para que los hoteles tengan una mayor atención a los aspectos de información y seguridad para los huéspedes”, aseveró.

Por su parte, Federico Campos, el abogado del hotel, indicó a La Nación que “la decisión absolutoria siempre ha sido la correcta”.

“Se ha anulado por errores de fundamentación. Lo que procede en este nuevo juicio es absolver nuevamente a mi representada. Ya lo han dicho así dos tribunales de juicio (seis jueces) y ahora tocará repetir lo mismo por tercera vez. Confiamos sea así”, dijo.

En el caso de la agencia, el Tribunal de Apelación ratificó su absolutoria, pues argumentó que no hay vínculo entre el asesinato de Gutiérrez y los hechos reclamados en la acción civil, donde Gonzalo Gutiérrez, el abogado de la familia de la víctima, alegó que la agencia no alertó a los turistas sobre la alta inseguridad en Tortuguero y además empleó a un guía no certificado para el tour.

Esta es la segunda vez que un Tribunal de Apelación devuelve a primera instancia el juicio, solo en la parte civil. La fecha del debate todavía no se conoce.