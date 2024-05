Homicidio de Marco Calzada: Tribunal reduce condena a tres adolescentes

Los tres adolescentes involucrados en el homicidio de Marco Calzada Valverde vieron reducidas sus condenas este jueves en el Tribunal Penal Juvenil, en el tercer juicio que enfrentan por el crimen ocurrido en julio del 2022, en las cercanías del arco del barrio chino, en San José.

Dos jóvenes que tenían 17 años, y otro de 14 años al momento del asesinato, fueron condenados a 11, 10 y ocho años de internamiento respectivamente, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.

En la primera sentencia, en noviembre del 2022, habían recibido penas de 13 años y seis meses, 13 años y ocho años. Esa sentencia fue apelada y anulada en marzo del 2023, y en setiembre de ese año las condenas aumentaron a 15 años, 14 años y seis meses, y 10 años. No obstante, esa segunda sentencia también fue apelada por la defensa de los adolescentes, y en febrero fue ordenado el juicio de reenvío que culminó este jueves.

Marco Calzada Valverde había salido con unos amigos a un bar en la capital y luego no se supo más de él.

El abogado de la familia de Calzada, José Luis Campos, afirmó que la nueva sentencia todavía no está redactada, por lo que aún no saben cuáles fueron los fundamentos del Tribunal. Campos confirmó que apelará el veredicto, aunque señaló desconocer de qué forma actuará el Ministerio Público.

Por su parte, Mario Calzada, el padre de la víctima, afirmó que “como papá, y de alguna forma representante de tanta gente que pasa por esto, creo que es inaudito que esto esté pasando”. “Seguiremos, de nuestra parte no es un tema de venganza. Ya cargamos con un dolor muy fuerte como para bajar la cabeza y que ellos salgan antes de tiempo y cometan alguna otra fechoría”, manifestó.

“El costo para el Estado que ha generado esto es altísimo, es muy doloroso, estoy muy desilusionado, no sé qué va a pasar cuando estos muchachos salgan, ¿y qué van a decir los demás? ‘Mirá, estos muchachos mataron a alguien y ahí andan como si nada’”, agregó.

Este es el cuarto juicio que se realiza contra los cinco imputados por el homicidio de Marco Calzada: tres debates contra los tres menores de edad, más el que terminó en agosto del 2023 contra los hermanos adultos Josué Daniel y Justin Manuel Rojas López, con condenas de 24 años de cárcel para cada uno. Campos confirmó que esta última condena aún aguarda lo que se resuelva en apelación, lo que podría significar un quinto juicio.

“Yo he gastado muchísimo tiempo, no solo el tiempo sino el desgaste que esto genera, revivir esto otra vez, nos han expuesto a algo como familia que es inhumano, no se puede revivir tanto esto todo el tiempo”, declaró Calzada.

Asesinado por un celular

Marco Calzada, de 19 años, fue asesinado en la noche del 2 de julio del 2022, luego de que sus amigos le perdieron el rastro después de anunciar que se dirigía al baño, en un bar en barrio La California.

Al parecer, decidió regresar a su casa y por eso caminó hacia la parada de autobuses cerca del barrio chino, donde los cinco imputados lo interceptaron y lo agredieron con un arma blanca para robarle su teléfono celular.

En el juicio a los dos adultos involucrados, los jueces explicaron que ninguno de los hermanos Rojas López empuñó el arma; no obstante, se les condenó por aceptar que los hechos ocurrieran (dolo eventual) y por la frialdad mostrada ante la muerte del joven.

Los imputados testificaron que no conocían a los menores de edad que cometieron el homicidio; no obstante, el Tribunal no les creyó. Además, se certificó que sus relatos no coincidían con toda la prueba aportada, incluidos los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de un conductor de Didi que trasladó a los acusados desde la capital hasta El Guarco de Cartago, quien contó a los jueces que uno de los imputados contó cómo consumaron el crimen.

Los detalles de los juicios en el Tribunal Penal Juvenil se desconocen, pues el debate no es público al tratarse de menores de edad.

Calzada recién se había graduado en 2021 del Colegio Técnico Cedes Don Bosco y era vecino de Pavas, San José. Estaba empezando a estudiar Ingeniería de Datos en la Universidad Lead, y a lo largo de su vida lo acompañó una profunda fe religiosa.