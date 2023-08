Homicidas de Marco Calzada pagarán larga condena en la cárcel

José Manuel y Justin Manuel Rojas López purgarán 24 años en la cárcel por el asesinato a puñaladas del estudiante Marco Calzada, ocurrido en julio del 2022 en las cercanías del arco del barrio chino, en San José.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial dictó 24 años a cada uno de los hermanos Rojas por el homicidio y siete años más por robo agravado, para una pena total de 31 años, que se readecuan a 24 años por las reglas del concurso material.

Esta figura ocurre cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos. Se sanciona sumando las penas que corresponden a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta.

Mario Calzada y Gabriela Valverde, papás de Marco Calzada, escucharon la sentencia por el homicidio de su hijo. Foto: Albert Marín

A los hermanos Rojas López y a tres adolescentes (dos de 17 años y otro de 14 años) más se les atribuye haber perseguido a Calzada por una acera de la avenida segunda para atacarlo con arma blanca y robarle el celular. El joven de 18 años murió en el sitio.

En noviembre del 2022, los tres menores de edad fueron condenados a un total de 34 años y 6 meses de internamiento como responsables de homicidio. El Tribunal Penal Juvenil impuso una pena de 13 años y 6 meses a los dos de 17 años, mientras que el de 14 años recibió una sentencia de 8 años de internamiento en el centro de formación juvenil correspondiente a su edad y género.

Este martes, en la sala de juicio, los jueces explicaron que ninguno de los hermanos López empuñó el arma homicida, no obstante se les condena por aceptar los hechos (dolo eventual) y por la frialdad mostrada ante la muerte del joven Calzada.

El Tribunal no creyó el testimonio de los imputados, los cuales dijeron que no conocían a los menores de edad que cometieron el homicidio. Además, se certificó que los relatos no coinciden con toda la prueba aportada, incluidos los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de un conductor de Uber que trasladó a los acusados desde la capital hasta El Guarco de Cartago.

Los papás de Marco, Mario Calzada y Gabriela Valverde, estuvieron presentes durante todo el debate y este martes escucharon la sentencia en completo silencio y con muestras visibles de tristeza.

Marco Calzada Valverde había salido con unos amigos a un bar en la capital y luego no se supo más de él.

Gabriela Valverde rindió declaración en el juicio semanas atrás y en aquella ocasión dijo que la vida de su familia cambió ‘muchísimo’ desde el fallecimiento de su hijo, tanto para ellos como para sus otras hijas, quienes han recibido acompañamiento psicológico y terapia familiar.

“Aunque la vida de nuestro hijo no va a ser devuelta, sí queremos justicia, no solo para nosotros, sino también para otras familias, por las vidas que son arrebatadas de manera violenta, por estos hechos que son tan dolorosos”, dijo Valverde.

Al momento de su muerte, Marco estaba comenzando a estudiar Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad Lead y a lo largo de su vida lo acompañó una profunda fe religiosa que demostraba en las misiones que realizaba en Los Guido de Desamparados.

El día del crimen, el muchacho había salido a compartir con unos amigos en un bar de San José; sin embargo, fue atacado cuando caminaba solo por una acera de la avenida segunda.

Además de la pena de cárcel, los sentenciados deberán pagar ¢726.000 por las costas del proceso.