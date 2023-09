Menores señalados por matar a Marco Calzada reciben penas más fuertes

Los tres menores de edad juzgados por el asesinato del estudiante universitario Marco Calzada recibieron penas más severas, luego de que el Tribunal acogiera las objeciones de la familia de la víctima.

El Tribunal de Apelación determinó los dos muchachos más grandes, que tenían 17 años al momento del crimen, purgarán ahora sentencias de 15 años y 14 años y seis meses cada uno. Originalmente era una pena de 13 años para ambos.

En tanto, el joven de 14 años purgará 10 años en reclusión.

Consultado sobre los nuevos montos de la pena, el abogado José Luis Campos, quien representa a la familia de la víctima, espera cerrar por fin el caso, que las sentencias queden en firme y que los jueces rechacen eventuales apelaciones.

“Esta sentencia no puede reparar el daño, como hemos sostenido en ocasiones anteriores, ya que no nos devolverá a Marco. Sin embargo, más allá del perdón que la familia ha expresado de manera legítima y espontánea hacia los agresores de Marco, es esencial que no prevalezca la impunidad”, expresó Campos.

El abogado también mencionó que después de la primera sentencia dictada a los menores implicados el año pasado, mantuvo conversaciones con la familia Calzada para solicitar penas más severas.

“Las sanciones en la ley penal juvenil son inherentemente más bajas que las del sistema penal para adultos. No obstante, las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos llevaron a la familia Calzada Valverde a considerar que los acusados menores merecían una pena más alta. Finalmente, se logró que se aceptaran los argumentos presentados por la Fiscalía Penal Juvenil y la defensa de la familia Calzada Valverde”, añadió el defensor.

Marco Calzada, era un joven de 19 años, que salió con sus amigos el día de su trágica muerte. Sin embargo, después de anunciar que se dirigía al baño de un bar en La California, desapareció.

Aparentemente, decidió regresar a su casa y por eso caminó hacia la parada de autobuses, en las cercanías del barrio chino, donde cinco jóvenes, incluyendo a estos tres menores y dos mayores de edad, lo interceptaron y lo agredieron con un arma blanca para robarle su teléfono celular.

Por este caso los dos sujetos mayores de edad fueron condenados en agosto anterior a 24 años de prisión.