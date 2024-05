Homicidas de Marco Calzada tendrán nuevo juicio para ‘fijación de una nueva pena’

Los dos adultos sentenciados por el homicidio a puñaladas del joven Marco Calzada, ocurrido la noche del 2 de julio de 2022, en las cercanías del barrio chino, volverán a juicio, confirmó este miércoles la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Por voto de mayoría, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal ratificó que los hermanos Josué Daniel y Justin Manuel Rojas López, de 22 y 20 años, son responsables de los delitos de homicidio calificado y robo agravado en concurso ideal. No obstante, dictó un juicio de reenvío únicamente para la fijación de una nueva pena, según consta en la resolución 2024-0887, del 27 de mayo pasado.

Dicha resolución “ordenó una nueva calificación jurídica solo en el punto que gira en torno a la participación criminal de ambos involucrados, en calidad de cómplices y no de coautores, esto último por decisión de mayoría”, señalaron desde el Poder Judicial.

En agosto del año pasado, estos sujetos fueron condenados a 24 años de cárcel por el asesinato de Calzada. No obstante, tras la apelación de la familia del joven, el Tribunal de Apelaciones ordenó este nuevo debate.

Durante el primer juicio, el abogado de la familia de Marco Calzada, José Luis Campos, había solicitado 30 años de cárcel para cada uno de los dos hermanos imputados. Campos pidió 24 años por homicidio calificado y seis años más por robo agravado.

Asesinado por un celular

Marco Calzada, de 19 años, fue asesinado la noche del 2 de julio de 2022, luego de que sus amigos le perdieron el rastro después de anunciar que se dirigía al baño en un bar en barrio La California. Al parecer, decidió regresar a su casa y por eso caminó hacia la parada de autobuses cerca del barrio chino, donde los cinco imputados lo interceptaron y lo agredieron con un arma blanca para robarle su teléfono celular.

En el juicio a los dos adultos involucrados, los jueces explicaron que ninguno de los hermanos Rojas López empuñó el arma; no obstante, se les condenó por aceptar que los hechos ocurrieran (dolo eventual) y por la frialdad mostrada ante la muerte del joven. Los imputados testificaron que no conocían a los menores de edad que cometieron el homicidio; no obstante, el Tribunal no les creyó.

Además, se certificó que sus relatos no coincidían con toda la prueba aportada, incluidos los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de un conductor de Didi que trasladó a los acusados desde la capital hasta El Guarco de Cartago, quien contó a los jueces cómo consumaron el crimen.

Por ahora, estos sujetos continuarán en prisión preventiva con una pena de seis meses, hasta el 15 de diciembre de 2024.

Además de los hermanos Rojas, tres adolescentes cumplen penas de 11, 10 y ocho años de internamiento respectivamente, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado en perjuicio de Calzada.

